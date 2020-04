Neustadt

Leben und auch Sterben im eigenen Zuhause und das auch in Corona-Zeiten – dieses Ziel verfolge der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Dasein im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf, sagt dessen Koordinatorin Sabine Behm. Mit mehr Todesfällen wird in nächster Zeit in Krankenhäusern, Hospizen und Seniorenheimen gerechnet. Und nicht nur das: Auch das Abschiednehmen wird erschwert, da kaum noch Besuche erlaubt sind, wegen der Kontaktsperre. Hinzu kommt, dass bei Beerdigungen das Abschiednehmen und die Zeremonien nicht so gestaltet werden können, wie es sich die Angehörigen wünschen.

Hilfe für Betroffene und für Angehörige

Wie schwer es sei, die liebsten Menschen nicht sehen und nicht berühren zu können, wüssten alle Mitarbeitenden des Teams von Dasein sagt Behm, weswegen sie nun explizit ihre Hilfe anböten. „Sterbe- und Trauerbegleiter kennen sich mit den Möglichkeiten des Abschiednehmens auskennen und stehen als Ansprechpartner bereit“, sagt sie.

„Wenn Sie verzweifelt sind und nicht wissen, wie Sie durch den Tag kommen können, sind wir gerne für Sie da. Wir haben Zeit, können gut zuhören, haben keine Angst vor ihren Fragen, Tränen oder ihrer Verzweiflung, helfen Gedanken zu strukturieren und zu besprechen, wie die nächsten Schritte aussehen können“, wendet sich die Koordinatorin an Betroffene und Angehörige. Gleichzeitig stehe ihr Team auch für die praktischen Dinge des Alltags wie Einkäufe und Botengänge zur Verfügung.

Die ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter, Trauerbegleiter und Koordinatoren sind unter Telefon (05031) 9490300 erreichbar.

Von Beate Ney-Janßen