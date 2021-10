Neustadt

Vom 11. Oktober an gibt es keine kostenlosen Corona-Bürgertests mehr in Deutschland. Bereits in den vergangenen Wochen haben einige Testzentren in Neustadt ihre Öffnungszeiten reduziert oder sogar ganz geschlossen. Wir haben die Anbieter gefragt, welche Standorte auch künftig bestehen bleiben und auf welche Preise sich die Nutzer einstellen müssen.

Was kostet der Corona-Schnelltest in der Zukunft?

Die Anbieter können selbst entscheiden, was sie pro Testung verlangen. In Neustadt könnten sich nach unserer Umfrage Preise zwischen 10 und 15 Euro etablieren. Das wäre insgesamt günstig. Laut RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat mit Coronatest.de einer der großen Anbieter (deutschlandweit 31 Testzentren) Preise von 24,99 Euro pro Antigen-Schnelltest angekündigt. Teurer kann es auch an großen deutschen Flughäfen werden: Corona-Schnelltests kosten dort derzeit meist 29 Euro, wie der ADAC ermittelt hat.

Hier wird in Neustadt noch getestet

Das Testzentrum Post-Apotheke, Marktstraße 32, bleibt zu den bekannten Zeiten geöffnet: montags bis donnerstags von 9 bis 11 und von 16 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 12 sowie von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Auch kostenpflichtige PCR-Tests sind dort erhältlich. Onlineterminbuchung unter www.meine-post-apotheke.de. Die Spontanbuchung ohne Termin vor Ort ist ebenso möglich. „Wir werden sehen, ob wir die Öffnungszeiten anpassen müssen“, sagt Apotheker Olrik Becker, Betreiber des Zentrums. Die Preise je Test werden seiner Einschätzung nach zwischen 10 und 15 Euro liegen.

Coviste-Bürgertestzentrum (mit Drive-in), Justus-von-Liebig-Straße 2, bleibt bis auf Weiteres zu den bekannten Öffnungszeiten, montags bis sonnabends, 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Pro Test sollen jeweils 15 Euro fällig werden, sagt eine Mitarbeiterin des Zentrums.

Das Testcentrum der DWG Stephan Darpe GmbH, Mardorf, Mardorfer Straße 22 (Kundenparkplatz des Hofladens Niemeyer), bleibt bis zum 11. Oktober geöffnet. „Anschließend möchten wir weiterhin die Leistung anbieten“, sagt Martin Schiller, Sprecher der Darpe. Eventuell müsse man die Öffnungszeiten anpassen. Bislang wird montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags, mittwochs und freitags von 13 bis 17 Uhr, sonnabends von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr getestet. Termine gibt es nach vorheriger Anmeldung unter www.lisa-test.de. Wenn die Kostenpflicht einsetzt, soll der Preis pro Test zwischen 10 bis 15 Euro liegen. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Geschlossen haben die Zentren in Mandelsloh (ProMedis-Testzentrum), Otternhagen (Physiotherapiepraxis Annika Stephan), das Testzentrum Dorfwerkstatt Bordenau und das HI-Testzentrum am Obi-Markt.

Von Mirko Bartels