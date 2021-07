Neustadt

Nach Einbrüchen in Rohbauten am Solering 12 und 13 im Neubaugebiet Siemensstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Dort sind am Mittwoch, 30. Juni oder Donnerstag, 1. Juli, verschiedene Arbeitsgeräte und Baumaschinen von Handwerkern gestohlen worden – der Wert beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro.

Den Spuren zufolge müssen mindestens drei Täter die gekippten Fenster geöffnet haben, um in die Rohbauten einzudringen. Wer von Beobachtungen zur Sache berichten kann, sollte sich unter Telefon (05032) 9559 115 an die Polizei Neustadt wenden.

Von Kathrin Götze