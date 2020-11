Trotz Krise gibt es eine große Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in Neustadt. Die Stadt will deshalb weitere Flächen am Ostrand des Gewerbegebiets Ost entwickeln. Der Leine-Heide-Radweg, der bisher dort verläuft, könnte dann mit einem Schlenker über die Apfelallee deutlich aufgewertet werden.