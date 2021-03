Welze

Ein offenbar verwirrter Mann hat am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz im Neustädter Ortsteil Welze ausgelöst. Der 39-Jährige saß auf einem Dach in zwölf Meter über der Notbrunnenstraße – Beobachter fürchteten, er werde hinunterspringen. Um ihn zu retten, rückten außer der Welzer Feuerwehr unter Leitung von Ortsbrandmeisterin Ann-Katrin Servatius auch Helferinnen und Helfer aus Neustadt mit der Drehleiter an.

Die Retter stellten die Leiter an der Vorderfront des Gebäudes auf, brachten parallel auf der Rückseite den Sprungretter in Stellung – ein großformatiges Luftkissen, das Stürze abfedern soll. Es musste aber nicht zum Einsatz kommen: Ein Polizeibeamter und ein Feuerwehrmann fuhren gemeinsam im Korb der Drehleiter hinauf, gaben dem unterkühlten Mann eine Jacke und überzeugten ihn, gemeinsam mit ihnen hinunterzufahren. Er wurde im Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Von Kathrin Götze