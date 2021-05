Mandelsloh

Der perfekte Ausklang für einen Sommertag kann ein gelungenes Essen auf der Terrasse oder dem Balkon sein. Ein wirklich krönender Abschluss kann dabei das Dessert sein. Wie das besonders gut gelingt, wollen die Landfrauen Mandelsloh am Donnerstag, 27. Mai, ab 14 Uhr bei einem Online-Webinar klären. Kompetenter Gast in der Runde soll Ernährungsberaterin Katharina Krause von der Landesvereinigung Milchwirtschaft Niedersachsen sein. Sie wird bei ihrem Vortrag „Das Beste zum Schluss – Milch & Co zum Dessert“ Geschichtliches über den Nachtisch und woher unsere Vorliebe für Süßes kommt zum Besten geben.

Kleine Warenkunde und viele Tricks

Auch eine kleine Warenkunde rund um Quark, Joghurt und Konsorten soll es geben, bevor Ratschläge, Tipps und Tricks ausgetauscht werden können. „Rezepte, tolle Dekorationsideen und eine kleine Überraschung soll es auch noch geben“, sagt Landfrau Irene Hornbostel. Der Teilnahme am Vortrag ist kostenlos, der Zoom-Einladungslink soll zwei Tage vor der Veranstaltung verschickt werden. Wer Interesse hat, muss sich bis Freitag, 21. Mai, anmelden. Das ist per E-Mail an hornbostel.welze@t-online.de möglich.

Von Mirko Bartels