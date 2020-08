Neustadt

Könnten die Toiletten des geplanten Gymnasium-Neubaus mit Brauchwasser gespült werden? Wird an heißen Tagen möglicherweise wertvolles Trinkwasser zur Bewässerung öffentlicher Grünflächen verschwendet? Im Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser will die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) weg vom saisonalen, politischen Aktionismus und hin zu einer zukunftsfähigen Nachhaltigkeitsstragie für Neustadt.

„Man kann dieses Thema nicht jeden heißen Sommer punktuell aufnehmen“, erklärt UWG-Ratsherr Willi Ostermann eine entsprechende Anfrage an den Bürgermeister. Der soll berichten, ob die Versorgung mit Trinkwasser für Neustadt auch in weiteren Dürre-Sommern gesichert ist und was die beiden Versorger unternehmen, um Knappheit zu begegnen. Darüber hinaus soll die Verwaltung erklären, was sie selbst tut, um Wasser zu sparen.

Die UWG sieht die Verwaltung diesbezüglich in einer Vorbildrolle. „Wenn ich von den Bürgern erwarte, dass sie Wasser sparen, bin ich doch auch als Kommune in der Verantwortung“, so Ostermann. Er erwarte innovative Vorschläge, um den nachhaltigen Umgang mit Wasser mittelfristig so selbstverständlich im Umgang mit öffentlichen Belangen zu verankern, wie das beim klimaneutralen Bauen oder dem Schutz der Artenvielfalt inzwischen der Fall sei.

Vor zwei Wochen hatte der Zusammenbruch der Trinkwasserversorgung in Rodenberg bei Lauenau landesweit Diskussionen zu deren Sicherheit ausgelöst. In Neustadt wurden Verbraucher in den vergangenen Sommern mehrfach zum Sparen angehalten. Insbesondere ländliche Gegenden sind mitunter anfällig, weil ihre Versorgungsinfrastruktur oft weniger leistungsfähig ist.

