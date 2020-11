Neustadt

Im ersten Lockdown mussten die Kirchen mit vielen anderen Institutionen gemeinsam ihre Türen schließen, Gottesdienste konnten nicht stattfinden, Seelsorge war fast unmöglich. Im jetzigen Teil-Lockdown dürfen die Kirchen in Niedersachsen jedoch geöffnet bleiben. Der Superintendent des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf, Michael Hagen, und Pfarrer Andreas Körner aus der St.-Bonifatius-Gemeinde in Wunstorf blicken im Gespräch auf die Erfahrungen der vergangenen Monate zurück und erklären, warum die Kirche gerade in diesen Zeiten wichtig ist.

Hagen : „Kalt erwischt“

„Die Corona-Krise hat uns kalt erwischt“, sagt Hagen. In der Geschichte der Kirche seien die Türen immer geöffnet gewesen. Selbst in Zeiten der Pest hätten Geistliche – zugegebenermaßen aus Unwissen – den Kranken in schweren Stunden beigestanden. Kritik, die Kirchen hätten sich in schweren Stunden aus der Verantwortung gezogen, habe auch intern zu vielen Diskussionen geführt, berichten Hagen und Körner. „Die Entscheidung war richtig“, betont Hagen. Nächstenliebe bedeute in diesen Zeiten eben, Abstand voneinander zu halten.

Öffnung birgt große Verantwortung

Nun sind Gottesdienste in Niedersachsen mit Bezug auf die Religionsfreiheit erlaubt – unter den üblichen Regelungen. „Viele verweisen auf uns und fragen, warum Gastronomie und andere Betriebe schließen müssen, während wir öffnen dürfen“, so Hagen. Beide Geistlichen sind sich der Verantwortung bewusst, die mit der Erlaubnis einhergeht: „Wir haben an unsere Gemeinden appelliert, sorgsam mit dieser Freiheit umzugehen“, sagt Körner. Die Gemeinden mussten viele Einschnitte vornehmen, um den Anforderungen gerecht zu werden. So wird in den Gottesdiensten nicht mehr gemeinsam gesungen, sondern höchstens noch von zwei oder drei Sängern. „Das fehlt mir schon sehr“, sagt Hagen.

Alternativen zum Präsenz-Gottesdienst

Und es kommen auch weniger Besucher. Besonders viele ältere Leute trauen sich nicht zum Gottesdienst. „Es ist völlig okay, wenn jemand derzeit nicht in die Kirche gehen möchte“, sagt Hagen. Deshalb haben sich die Gemeinden Alternativen überlegt. Positive Rückmeldung gebe es zum Beispiel für Online- und Freiluftgottesdienste, sagt Körner. Die Kirchen stünden öfter abseits der Andachtszeiten offen, sodass Einzelne trotzdem dort beten können. Für Weihnachten seien gemeinsame Andachten der drei Neustädter Gemeinden zusammen auf dem Marktplatz geplant – in sechs Gruppen, jeweils 30 Minuten lang.

Digitalisierung bringt neue Zielgruppen

Die Anpassung an die Krise habe sogar einige Prozesse innerhalb der Kirchen beschleunigt: „Die Digitalisierung ist extrem vorangeschritten“, sagt Hagen. Dadurch würden auch andere Altersgruppen angesprochen. Konzepte, die sich positiv bewährten, könne man sicherlich auch unabhängig von der Krise fortführen. Beide sind sich sicher: Die Kirchen werden nach Corona verändert sein. Ob sie gestärkt oder geschwächt hervorgehen, könne man noch nicht sagen.

