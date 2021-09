Neustadt

Eltern sind verunsichert: Wie sehen die neuen Regeln aus, wenn ein Schul- oder Kindergartenkind in Quarantäne muss? Wer muss ebenfalls zu Hause bleiben? Und wie gehen Schulen und Kindergärten damit um?

Grundsätzlich gilt, dass positiv getestete Kinder sofort zu Hause bleiben müssen und Schule beziehungsweise Kindergarten sofort zu informieren sind. Ebenso müssen Eltern das Gesundheitsamt per E-Mail unter meldung-corona@region-hannover.de informieren. Weitere Anweisungen an die Eltern kommen dann vom Gesundheitsamt, die Schulen informieren im Bedarfsfall die Sitznachbarn beziehungsweise die Klassen der Kinder und teilen ihnen ebenfalls mit, wie sie sich zu verhalten haben.

In Neustadt hatte es bereits erste Irritationen in der Elternschaft zweier Grundschulen gegeben. Die Gerüchteküche brodelte, doch die Schulleitungen geben Entwarnung: Alles unter Kontrolle, keine gravierenden Auswirkungen auf den Schulbetrieb.

Entspannte Situation an Michael-Ende-Schule

Kai Binnewies, Leiter der Michael-Ende-Schule in der Kernstadt, gibt sich entspannt. Zu Schuljahresbeginn seien einige Reiserückkehrer direkt in Quarantäne gegangen, ohne zuvor in die Schule gekommen zu sein. Weitere Fälle gebe es bislang in der Schule nicht. Ausnahmen seien lediglich einige Kinder, deren Geschwister zu Hause bleiben mussten. Für sie gelte selbstverständlich die Quarantäne, wie auch für die Geschwister. Weitere Auswirkungen auf Sitznachbarn oder Klassen dieser Schüler gebe es aber nicht.

Nur kurze Aufregung an Hans-Böckler-Schule

An der Hans-Böckler-Schule habe es am Wochenende eine kurze Aufregung gegeben, sagt deren stellvertretende Leiterin Julia Mahrhold. Die Eltern eines Kindes hätten die Schule informiert, dass das Kind in Quarantäne musste. Daraufhin seien dessen direkte Sitznachbarn für einige Tage nach Hause geschickt worden. Mittlerweile besuchten die Mitschüler aber wieder den Unterricht.

Grundsätzlich, sagt Mahrhold, sei das Prozedere immer so, dass die Schule sich bei Verdachtsfällen an das Gesundheitsamt wende und die weitere Vorgehensweise mit der Behörde abstimme. Die Region Hannover hat die Nachfragen aus Neustadt zum Anlass genommen, die Quarantäne-Regeln für Schulen erneut zu verdeutlichen.

Von Beate Ney-Janßen