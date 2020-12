Otternhagen

Für die Mitglieder der Waldbühne Otternhagen ist es wie ein warmer Regen: 80.000 Euro Fördergeld aus dem Investitionsprogramm des Landes Niedersachsen für kleine Kultureinrichtungen hat das Land der Freilichtbühne in Aussicht gestellt. Das Geld soll für den geplanten Bau eines neuen Kostümlagers genutzt werden. „Bis dahin müssen wir aber noch einiges an Papier bewegen“, sagt Vorsitzender Ralf Frank. Der Verein muss nun eingeholte Angebote und weitere Unterlagen einreichen, damit das Geld schlussendlich freigegeben wird.

Soforthilfe kam schon im Frühjahr

Erstaunt zeigt sich der Vorsitzende über die Presseinformation des CDU-Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner zu diesem Thema. Dieser zufolge habe der Verein im Frühjahr bereits 10.000 Euro für die Beleuchtungsanlage erhalten. „Davon wissen wir leider nichts“, sagt Frank. Im Frühjahr bekam der Verein aber 10.800 Euro Soforthilfe aus dem Sonderprogramm des Landes Niedersachsen für kleine Kultureinrichtungen. „Damit konnten wir unsere Unterhaltskosten erst einmal decken“, sagt Frank.

Das Geld war im Jubiläumsjahr des 50-jährigen Bestehens bitter nötig: Wegen der Pandemie waren die Finanzen deutlich in Schieflage geraten. Gerade, weil einige Projekte bereits angelaufen waren und nicht mehr gestoppt werden konnten. So zum Beispiel der Neubau eines Eingangs- und Toilettengebäudes. „Den offiziellen Spatenstich hatten wir Ende September. Seitdem geht es gut voran“, sagt Frank. Der Bau soll in der Zukunft Platz für den Cateringbereich, die Licht- und Tontechnik und einen Übungsraum für das Orchester Berggarten bieten und wird von mehreren Trägern gefördert.

Kostümlager soll im Frühjahr gebaut werden

Den Baustart für das Kostümlager haben die Verantwortlichen für das Frühjahr geplant. Dabei steht die Halle bereits – nur nicht auf dem Gelände der Waldbühne. Die Halle – eine Spende der Firma A-Tron Blockheizkraftwerke GmbH – ist dieser Tage noch in Benutzung und muss in Neustadt ab- und in Otternhagen wieder aufgebaut werden.

Verein plant für Corona-Bedingungen

Pläne für die nächste Spielsaison gibt es bereits. „Geplant ist ein Erwachsenenstück mit Musik und ein Kinderstück mit kleiner Besetzung“, sagt Frank. Grundsätzlich bereite man sich auf eine Saison mit Einschränkungen vor. „Wir möchten gern Ende Juni starten und gehen von den zuletzt im Sommer gültigen Beschränkungen aus“, sagt er. Das Ensemble hoffe, ab Ostern wieder auf der Bühne proben zu können. „Bis dahin nutzen wir die digitalen Möglichkeiten, wenn es um Kommunikation und Textproben geht.“

