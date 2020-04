Waldbühne Otternhagen plant ohne Krawall im Hühnerstall

Otternhagen

Sein Familientheaterstück „ Mordskrawall im Hühnerstall“ will der Verein Waldbühne Otternhagen erst im nächsten Jahr aufführen. Die Leitung hofft aber, dass das Musical „ The Addams Family“ ab Juli über die Bühne gehen wird.

Im Januar hatten die Proben für den „Mordkrawall“ begonnen, dann kamen schon bald die Kontaktbeschränkungen. Der Ausfall von acht Wochen Proben sei nicht aufzuholen, sagt der Waldbühnen-Vorsitzende Ralf Frank und bedauert die Absage sehr. Die Entscheidung hätten sie sich nicht leicht gemacht, insbesondere weil die Waldbühne unter anderem mit diesem Stück ihr 50-jähriges Bestehen feiern wollte.

Klappt es mit der Premiere im Juli?

Der Verein bleibt aber hoffnungsvoll: Regisseurin Elisabeth Frank hat für 2021 zugesagt, die Proben wieder aufzunehmen. Für den Sommer des kommenden Jahres steht damit also schon ein Stück fest. Ralf Frank hofft außerdem, dass das Musical „ The Addams Family“ in diesem Jahr starten kann. Bislang ist es weder abgesagt noch verschoben worden. Die weiteren Auflagen will er abwarten. Mit etwas Glück wird am 18. Juli Premiere gefeiert.

Zum ersten Mal bringen dann Erwachsene der Waldbühne ein Musical auf ihre Bretter. Das Projekt startete bereits 2018 mit einem Casting. Viele der ständigen Darsteller hatten ebenfalls Lust, sich neben dem Schauspiel auch auf Gesang einzulassen. „Die Sänger haben wir dann zur Musikschule geschickt, wo sie Gesangsunterricht bekommen haben“, sagt Frank. Der Aufwand wie auch die Vorfreude sind also enorm.

Einnahmen der Saison fehlen für geplanten Neubau

Ebenfalls für dieses Jahr hofft der Vorsitzende darauf, dass die geplanten Neubauten beginnen können. Die Baugenehmigung für die Toilettenanlagen liegt vor, der Bauantrag für Näherei, Studiobühne und Kostümlager ist gestellt. Rund 600.000 Euro nennt Frank als Investitionssumme, ungefähr 30 Prozent davon stammten aus Eigenmitteln. Mit dem Toilettenneubau müsse noch 2020 begonnen werden. Da sei es umso ärgerlicher, dass nun die Einnahmen aus den Sommeraufführungen wegbrechen würden. Sollte auch die „Addams Family“ noch abgesagt werden müssen, fehlten ungefähr 50.000 Euro in der Kasse.

Die anfallenden Kosten würden zwar geringer, wenn Stücke ins nächste Jahr verschoben werden. Neue Kostüme müssten dann beispielsweise nicht gekauft werden. Etliche Werbungskosten seien aber schon angefallen, etwa für Plakate. Auf diesen Kosten bleibe der Verein nun sitzen. Bei allen Unterstützungen, die derzeit aufgelegt werden, vermisst Frank Hilfsangebote für den Kulturbereich, die solches auffangen. „Das bringt uns schon in ziemliche Schwierigkeiten“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Bereits gekaufte Eintrittskarten für „ Mordskrawall im Hühnerstall“ können gegen Erstattung des Betrages zurückgegeben oder in Karten für die Spielzeit 2021 umgewandelt werden.

Von Beate Ney-Janßen