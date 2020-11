Neustadt

Die erfolgreiche Klage des Evenser AfD-Bundestagsabgeordneten Dietmar Friedhoff gegen die allgemeine Maskenpflicht der Region vor dem Verwaltungsgericht Hannover hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Regelung in Neustadt. Hier gilt die Maskenpflicht seit Ende Oktober in und um die Marktstraße. Eine dringende Empfehlung, Maske zu tragen gibt es vonseiten der Stadt zudem für das Parkhaus am Rundeel und den Parkplatz am Löwen. Die Region Hannover behält sich weiterhin vor, in Absprache mit der Polizei und der Stadt Kontrollen durchzuführen. „Die Allgemeinverfügung ist nicht grundsätzlich gefallen, sondern es wird nachgebessert. In Neustadt hat der Vorgang erstmal keine Auswirkungen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Das Verwaltungsgericht Hannover hatte am Dienstag die Maskenpflicht der Region zum Teil aufgehoben. Geklagt hatten außer dem Neustädter AfD-Bundestagsabgeordneten der Chef des AfD-Kreisverbands Region Hannover, Dirk Brandes. Das Gericht entschied, dass die Verfügung der Region nicht konkret genug sei. Die Aufhebung betrifft zunächst lediglich die Kläger, die weitere Klagen nachlegten. In der Landeshauptstadt selbst gibt es infolge der Klage aktuell in Einkaufstraßen, die keine Fußgängerzone sind, keine generelle Maskenpflicht.

Die Region kündigte daraufhin an, für die nächste Woche eine überarbeitete Version der Allgemeinverfügung zu erarbeiten. Grundsätzlich ist die Regelung der Region für die Kommunen bindend. Die maskenpflichtigen Zonen werden allerdings in Absprache mit den Städten ausgewiesen. Darüber hinaus gäbe es für die Kommunen allerdings keinen großen Spielraum, die Allgemeinverfügung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zu beeinflussen, so Regionssprecherin Sonja Wendt.

