Die Kommunalwahl am 12. September rückt näher. Bereits jetzt nutzen täglich viele Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit vorab in der Briefwahlstelle des Rathauses ihre drei Kreuze auf die Wahlbögen zu setzen. Welche Themen sind den Neustädterinnen und Neustädtern dabei besonders wichtig? Wir haben uns zum Markttag in der Innenstadt umgehört.

Bundestagswahl ist präsenter

Eins wird schnell klar, fragt man die Marktbesucher zu ihren Entscheidungskriterien für die Kommunalwahl. Die Bundestagswahl ist deutlich präsenter in den Köpfen der Menschen. „Mit der Kommunalwahl habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt“, lautet eine häufige Antwort. „Im Moment läuft mit Afghanistan, den Überflutungen im Südwesten und dazu dem Bundestagswahlkampf alles drunter und drüber“, findet eine Marktbesucherin. Gehen die Neustädter Themen inmitten der derzeitigen Ereignisflut etwa unter?

Kommunalwahl: Wie relevant ist sie?

Zabit Alakus sagt: „In meinen Augen ist die Kommunal- wichtiger als die Bundestagswahl.“ Die Politik, die Neustadt unmittelbar beeinflusse, finde auf lokaler Ebene statt. Viele regionale Probleme könnten nur von der Politik gelöst werden, nicht von Bürgern. Ein Beispiel sei fahrradfreundliche Verkehrsplanung. Für Günter Neumann sind Kommunal- und Bundestagswahl gleich wichtig: „Man sollte sein Wahlrecht wahrnehmen, sonst stärkt man Parteien, mit deren Programm man nicht übereinstimmt.“ Die Meinungen über die Relevanz der Kommunalwahl sind unterschiedlich. Für Marcus Wolff ist sie zweitrangig – die bedeutsamen Entscheidungen würden auf Bundesebene beschlossen.

Themen: Umwelt, Jugend und Infrastruktur

Welche Themen sind für die Wähler ausschlaggebend? Eines das häufiger genannt wird ist der Umweltschutz. „Die jetzigen Maßnahmen müssen noch weiter gehen“, findet Wolff. Auch die Förderung der Jugend und eine bessere Infrastruktur in Neustadt stehen hoch oben auf der Prioritätenliste der Befragten. „Es muss mehr Politik für junge Leute gemacht werden, am besten von jungen Leuten selbst“, sagt etwa Alakus. Eine Frau wünscht sich, dass die Geschäfte in der Innenstadt attraktiver und vielfältiger werden sollten, damit man nicht nach Wunstorf ausweichen müsse. Auch die Verkehrssituation in der Innenstadt solle angegangen werden.

Wenig Interesse am Ortsrat?

Den Wahlkampf der Ortsräte in den einzelnen Dörfern folgt kaum einer der Gefragten. „Da fehlen die Zeit und das Interesse“, sagen Marcus Wolff und Philine Uhlhorn. Der Vesbecker Adem Aygün glaubt, der Kontakt zu den Ortspolitikern habe abgenommen. Siegfried Mylius dagegen kennt einige Lokalpolitiker persönlich: „Da tauscht man sich dann im Gespräch in der Fußgängerzone aus“, erzählt der Neustädter. Der persönliche Bezug zum Kandidierenden ist ihm wichtig.

Schon jetzt wählen

Ihre Stimme abgeben möchten alle Befragten. „Nur wer gewählt hat, darf hinterher über das Ergebnis meckern“, findet Mylius. Wolff sieht es als seine Bürgerpflicht an. Die Entscheidung, bei welchen Parteien und ihren Vertretenden das Kreuz letztlich gesetzt wird, ist längst nicht gefallen. „Ich schwanke noch“, sagt Uhlhorn. Adem Aygün lässt sich die Entscheidung bis zum Wahltag durch den Kopf gehen.

Die Briefwahlstelle der Stadt ist seit dem 23. August im Sitzungssaal an der Nienburger Straße 31 geöffnet. Wer will, kann dort schon jetzt, direkt vor Ort, seine Stimme abgeben. Mitzubringen sind die Wahlbenachrichtigungskarte und der Personalausweis. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr. Montag und Dienstag zusätzlich von 13 bis 16 Uhr, Donnerstag von 13 bis 18 Uhr.

Von Alexander Plöger