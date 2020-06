Mrs. Sixpack auf dem Weg zum Instagram-Star

Neustadt

Wenn Sophie Plinke ihr T-Shirt lüftet, staunt das Internet. „Krass“, „Wow“, „Brutal“, kommentieren Fans die Fotos ihrer ausgeprägten Bauchmuskulatur. Das Sixpack der 20-Jährigen aus Neustadt am Rübenberge ist so beeindruckend, dass es ihrer Besitzerin eine ständig steigende Zahl an Followern beschert. Auf der beliebten Videoplattform Tiktok erreicht Sophie bis zu 155.000 Zuschauer. 8000 Fans folgen ihrem Instagram-Account. Auch Sponsoren nutzen inzwischen die Reichweite der Mrs. Sixpack. Als Influencerin wirbt Sophie unter anderem für die neue Fitnessstudiokette John Reed, einem Ableger der bundesweit präsenten McFit-Studios. Was Sophies Sixpack so besonders macht, ist nicht allein die Größe, sondern auch die bewegende Geschichte dahinter.

https://www.instagram.com/p/B_SidFOjLMe/?utm_source=ig_web_copy_linkFalsche Vorbilder

„Früher missfiel mir 90 Prozent meines Körper. Mein Gesicht, mein Lachen, mein Körperbau, meine Haare, meine Augenfarbe, meine Hände, meine Größe, alles war unperfekt.“ Über ihre langjährige Essstörung zu sprechen, ist für die Auszubildende zur Physiotherapeutin kein Tabu. Etwa ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Alter von elf bis 17 Jahren zeigt laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Symptome von Essstörungen – Sophie zählte dazu.

„In der Schule habe ich mein vorgekochtes Essen mitgenommen, die Kalorien waren immer abgezählt“, erzählt die ehemalige KGS-Schülerin. In vielen Posts thematisiert sie diese Vergangenheit. Schon damals hat sie täglich trainiert, in einem Fitnessstudio im Industriegebiet. Danach fühlte sie sich aber nicht fit, sondern nur schwach – körperlich und psychisch. Dieser Zustand gilt als typisch bei jemandem, der permanent „übertrainiert“: das natürliche Limit seines Körpers nicht mehr beachtet. „Ich war sportsüchtig“, sagt Sophie.

Zur Galerie Die Neustädterin Sophie Plinke ist stolz auf ihre Bauchmuskeln. Auf Instagram erreicht sie damit bereits 8000 Follower, Tendenz steigend.

Andere sahen eine sportliche Sophie, die immer Thunfisch mit in die Schule bringt. „Wie es hinter der Kulisse aussah, wusste niemand“, sagt sie. Für ihr verzerrtes Selbstbild macht sie heute falsche Vorbilder und Schönheitsideale verantwortlich. Gegen die richten sich heute viele ihrer Instagram-Posts. Aber wie passen die extremen Bauchmuskeln zu dem neuen, gesunden Körperbewusstsein?

Instagram statt Wettbewerb

„Ich habe gelernt, dass Kraftsport nicht Stress und Fasten bedeuten muss“, erzählt Sophie. Wo andere Fitnessgurus zum Verzicht aufrufen, warnt Sophie davor, Kohlehydrate, Fette und Co. zu verteufeln. „Bla, bla, bla, dein Körper braucht Fette, Kohlehydrate, Protein und Liebe“, schreibt sie. Das Foto zeigt sie im pinken Sportdress im Studio. Der Blick, mit dem sie ihr Sixpack im Spiegel betrachtet, ist zufrieden, aber auch kritisch. Doch statt ungesundem Ehrgeiz sei es jetzt eine vernünftige Ambition, die sie antreibt. Dieser Unterschied ist Sophie wichtig. Er ist die Botschaft, die Sophie ihren Fans vermitteln will.

Und weil sie es ernst meint, hat sie sich nach reiflicher Überlegung entschieden, ihren gestählten Körper nicht im sportlichen Wettkampf zu messen. Professionelles Bodybuilding kommt für Sophie schlichtweg nicht infrage. Um dort eine Chance zu haben, müsste sie hungern, den Körperfettanteil gezielt auf ein Minimum reduzieren. „Dadurch verlieren Frauen die Regel, der Hormonhaushalt wird gestört“, schildert Plinke die drastischen Konsequenzen.

Die Frau an den Freihanteln

https://www.instagram.com/p/BgeBEejFPDn/?utm_source=ig_web_copy_link

Die Wertungskriterien und Regeln der Bodybuildingverbände zwingen Frauen im Kraftsport ihrer Ansicht nach in ein ungesundes Leben. Instagram und Co. sind anders. Hier bekommt die Kraftsportlerin oft Hunderte positive Rückmeldungen unter ihre Posts. Den unvermeidlichen „Hate“ (Hasskommentar) kontert sie oft persönlich. „Zu viel des Guten, zu unweiblich“ oder „Das steht Mädchen nicht“-Kommentare beantwortet Sophie selbstbewusst.

Schon bald könnte ihre Reichweite im Netz größer sein als jede Bühne eines offiziellen Wettbewerbs. „Wenn ich mehr Follower hätte, würde ich vielleicht eine Menge Bauchprogramme verkaufen“, sagt Sophie mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich hat sie bereits eine Markenpartnerschaft mit einem australischen Fitnesskleidungshersteller. Mit etwas Glück wird Sophie vielleicht irgendwann so populär wie ihre beinahe Namensvetterin Sophia Thiel. Von einem Treffen mit Deutschlands wohl bekanntester Fitness-Youtuberin (eine Million Abonnenten) hat sie bereits ein gemeinsames Foto auf ihrem Account hochgeladen. Ihre Liebe zum Muskel verbindet die beiden. Beide stehen für eine neue Generation kraftsportbegeisterter Frauen, die den weiterhin männerdominierten Freihantelbereich nicht meiden. „In meinem Studio in Neustadt bin ich meist die einzige Frau dort. Ich versuche, diese Art des Trainings Frauen zugänglich zu machen“, sagt Sophie.

Muskeln im Bikini Das professionelle Bodybuildinghat Mitte der Achtzigerjahre eine Frauenklasse eingeführt. 2015 wurde sie abgeschafft. Die muskulösen Körper erwiesen sich als wenig geeignet, um Sponsoren anzulocken. Bereits 2005 legte die International Federation of Bodybuilding & Fitness (IFBB), der wichtigste Verband weltweit, den weiblichen Mitgliedern nahe, ihre Muskeln um 20 Prozent zu reduzieren. Bis heute nennen die offiziellen Regeln der Wettbewerbsklasse Woman’s Physique als Ziel einen „athletischen und ästhetisch erfreulichen Körper, anders als weibliche Bodybuilder früher“. In der Klasse Woman’s Bikini-Fitness sind High Heels obligatorisch. Trotz dem Festhaltens an alten Rollenbildern ist die Zahl der Mitglieder im Deutschen Bodybuilding- und Fitnessverband zuletzt deutlich gestiegen. Gerade die 2010 eingeführte Bikini-Klasse habe dazu beigetragen, sagt der Geschäftsführer Guido Falk. Die gesellschaftliche Gender-Debatte habe bislang „keinen Einfluss auf unsere Meisterschaften genommen“. Eine Transgender-Klasse gibt es bisher nicht.

Von Mario Moers