Bordenau/Poggenhagen

Zwischen Bordenau und Poggenhagen kommt am Donnerstag, 7. Januar, der Autoverkehr zum Erliegen. Die Region Hannover plant an diesem Tag Baumpflegearbeiten entlang der Kreisstraße 335 auf dem Weg zur Bordenauer Brücke. Nach Angaben von Sprecher Klaus Abelmann dauern die Arbeiten voraussichtlich von 8 bis etwa 16 Uhr. Autos können in dieser Zeit nicht passieren. Lediglich Linienbusse sowie Radfahrer und Fußgänger werden durchgelassen.

Von Kathrin Götze