Neustadt

Umzug ins Schloss, Coworking-Space und das Ende des altbekannten Programmkatalogs. Für die Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten der Volkshochschule Hannover Land wird sich künftig einiges ändern. Dabei ist der neue Standort im Schloss Landestrost nur ein Punkt auf einer langen Liste. Umgezogen sind die Mitarbeitenden bereits im August. „Nun sind wir langsam angekommen“, sagt Geschäftsführerin Martina Behne. Ein Kurs ist bereits gestartet. Die neuen Räume sind hell und modern eingerichtet, reichen aber aktuell nicht aus, um die alte VHS vollständig abzulösen. Derzeit werden an der Suttorfer Straße noch einige Räume weitergenutzt. „Bis Ende Februar müssen wir auch das Gebäude der beruflichen Bildung an der Goethestraße besenrein übergeben“, sagt sie. Was aus dem Komplex des Veranstaltungszentrums Leinepark künftig geschehen soll, ist derzeit noch unklar.

Für die neue Heimat im Schloss plant die VHS auch ganz neue Nutzungen. Angedacht ist etwa eine Art Coworking-Space einzurichten. Dort könne man bei Bedarf auch mal einen Kaffee trinken und dabei an geeignetem Mobiliar arbeiten. Noch ist das Foyer allerdings nicht ganz fertig.

Neues Magazin wird verteilt

Besiegelt ist dagegen das Ende des klassischen Programmkatalogs. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass es Nachteile hat, wenn ein Programmheft für ein ganzes Halbjahr aufgelegt wird. „Es war uns nach Drucklegung nicht mehr möglich, Änderungen oder Wünsche von Kunden zu berücksichtigen. Aus diesen Gründen haben wir unser neues VHS-Magazin ins Leben gerufen“, sagt Behne. Das soll zweimal pro Jahr Einblicke in die Arbeit der Volkshochschule geben, dabei unterhalten und über aktuelle Themen informieren. Im Heft stehen die Menschen im Vordergrund, machen quasi als Botschafter Lust auf die Angebote. Die erste Auflage geht in den nächsten Tagen in die Verteilung. Rund 75.000 Haushalte will man erreichen.

„Die Zahlen sind bitter“

Für die Zukunft sehen die beiden VHS-Chefinnen nur eine Möglichkeit: „Wir müssen uns neu erfinden“, sind sich Martina Behne und Agnes Wörner, Abteilungsleiterin der Allgemeinen Bildung, sicher. Für die aktuelle Situation der Bildungseinrichtung findet Wörner drastische Worte: „Die Zahlen sind einfach bitter.“ Und: „Wir müssen die Marke VHS anders und neu denken“, sagt sie. Ein Schritt soll sein, in der Bevölkerung wieder präsenter zu werden. „Mit unserem neuen Magazin erreichen wir zum Semesterbeginn fast viermal so viele Haushalte wie zuvor – bei fast gleichen Kosten“, erklärt Wörner. Ein klar definiertes Ziel sei es, neue Kunden zu finden und sich gegen die Flut mehr oder weniger professioneller Onlineangebote zu behaupten. Wie stark die Zahlen eingebrochen sind, könne man derzeit nicht sagen. „Corona hat uns getroffen. Wir sind aber zu den Zahlen der letzten drei Semester nicht verlässlich auskunftsfähig“, sagt Behne.

Die neuen Unterrichtsräume der VHS im Schloss Landestrost sind hell und freundlich. Quelle: Mirko Bartels

Alle Kurse gibt es im Internet

Das komplette Kursprogramm gibt es in der Zukunft tagesaktuell auf der Website unter www.vhs-hannover-land.de. Wer lieber in Papieren stöbert, geht aber nicht leer aus: Zusätzlich zum Onlineangebot soll es Flyer mit gesonderten Programmübersichten für jeden Fachbereich und Standort geben. Die finden Kunden an den bekannten Auslageorten.

Von Mirko Bartels