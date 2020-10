Neustadt

Die Hannoversche Volksbank schließt am 29. Oktober ihre SB-Filiale an der Landwehr in Neustadt. Die Bank gibt in der Region außerdem Standorte in Egestorf und in Hannovers Südstadt auf. Hintergrund sei die rückläufige Nutzung dieser SB-Filialen. „Unsere Kunden nutzen immer stärker das Onlinebanking, die Pandemie hat hier für einen weiteren Schub gesorgt“, erklärt ein Volksbank-Sprecher. Die nächstgelegene und nun einzige Volksbank-Filiale ist das etwa 900 Meter entfernt liegende Kundencenter an der Marktstraße. Die Volksbank Hannover unterhält weiterhin eine Filiale in Helstorf.

Telefonservice als Ersatz

Kunden, die bisher den SB-Service an der Landwehr genutzt haben und die etwa in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder kein Onlinebanking nutzen, bietet die Bank einen extra Service an – über dessen Umfang allerdings offenbar Unklarheit besteht. In einer Presseerklärung zur Filialschließung heißt es: „Überweisungen und viele andere Aufträge“ könnten kostenlos telefonisch über das Kunden-Dialog-Center unter Telefon (0511) 1221-0 aufgegeben werden. Ein Anruf führt jedoch zur Auskunft, dass Überweisungen seit zwei Jahren nicht mehr telefonisch bearbeitet würden. „Davon höre ich zum ersten Mal“, kommentiert ein Pressesprecher, auf das Dilemma aufmerksam gemacht. Was stimmt nun? Eine interne Abstimmung schafft Klarheit: Telefonüberweisungen seien möglich, aber nur für solche Kunden vorgesehen, die wirklich darauf angewiesen sind. Dies muss beim Anruf mitgeteilt werden. Entsprechende Konten werden dann mit einem Vermerk versehen, der Telefonüberweisungen ermöglicht.

Kunden enttäuscht

Volksbank-Kunde Uwe Milewski bedauert die Schließung der SB-Filiale an der Landwehr. Für ihn war es praktisch, neben dem Einkauf auch Überweisungen und das Geldabheben zu erledigen. Quelle: Mario Moers

Volksbank-Kunden wie Uwe Milewski aus Neustadt sind derweil enttäuscht von dem Rückzug. „Es war praktisch, hier beim Einkaufen die Bankgeschäfte für mich oder meine Eltern zu erledigen“, sagt er. Besonders die angrenzenden Parkplätze waren ein Vorteil für viele Kunden, die nun an die Marktstraße ausweichen müssen. Milewskis über 80-jährige Eltern werden ihre Geldangelegenheiten nun wohl online regeln. „Sie nutzen auch bereits Onlinebanking“, berichtet er.

Von Mario Moers