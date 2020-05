Frauen planen Jungpflanzenbörse am Dorfladen Mariensee

Mariensee

Vier Hobbygärtnerinnen scharren mit dem Spaten und laden zu einer Jungpflanzenbörse für Freitag, 15. Mai, von 15 bis 18 Uhr am Dorfladen Mariensee ein. Sie haben festgestellt: Corona-Zeit ist Gartenzeit. Sie wollen daher zum eigenen Gärtnern ermuntern.

Nadja Bolte wirft Stichworte wie solidarische Landwirtschaft, regionale Wertschöpfung und verkürzte Produktionswege ein. All diese Punkte spielen auch in die Überlegungen hinein, die sie mit Silvia Matschonat, Anke Bischoff und Simone Keller aus dem Neustädter Land angestellt hat.

Tomaten-Pflanzen als Geschenk

Um einen kleinen Eindruck zu geben, was Hobbygärtner alles anbauen können, hat Matschonat einige Paletten mit Pflanzen mitgebracht. Fünf Kinder und einen Mann hat sie. Aber gegen die Früchte von 150 Tomaten-Pflanzen, die sie jährlich zieht, kommt selbst diese große Familie nicht an. In den Vorjahren, erzählt Matschonat, habe sie einen großen Teil ihrer Pflanzen an Freunde verschenkt. Nun will sie sie zur Pflanzenbörse mitnehmen.

Als Ort für die Jungpflanzenbörse haben sie sich den Dorfladen Mariensee auserkoren. Dort ist Nadja Bolte eine der Geschäftsführerinnen. Dort ist vor dem Laden Platz für die Börse, und die Idee passt zum Konzept des Dorfladens. Im Beet zwischen den Parkplätzen wächst Petersilie. Vor dem Haus kommen erste Mangoldblätter aus dem Boden. Die Beete waren vorhanden, sagt Bolte. So hätte es sich im vorigen Jahr schon angeboten, Nutzpflanzen zu setzen. Eine weitere Überraschung für dieses Jahr ist eine bienenfreundliche Blumenmischung.

Nutzpflanzen wie hier Petersilie stehen bereits in den kleinen Beeten am Dorfladen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Erdbeere, Himbeere und Gewürz-Fenchel

Diese Beete sind nicht für die Börse bestimmt. Dafür aber vieles mehr, was aus etlichen Gärten vor dem Dorfladen aufgebaut wird. Silvia Matschonat will einen großen Teil ihrer Tomaten, aber auch Erdbeeren, Himbeeren und mit Gewürz-Fenchel nahezu einen Exoten unter den ansonsten bodenständigen Sträuchern, Kräutern und Gemüsesorten anbieten. Neben dem Quartett sind weitere Hobbygärtner angemeldet. Den überwiegenden Teil der Pflanzen will der Verein Acker Pella aus Langenhagen anbieten.

Da der Platz vor dem Dorfladen nicht allzu groß ist und die Abstandsregeln eingehalten werden müssen, können sich weitere Anbieter nicht anmelden. Zum Schauen, Kaufen und Tipps sammeln sind alle anderen aber willkommen. Sie müssen nur auf die Corona-Regeln achten.

Von Beate Ney-Janßen