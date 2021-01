Neustadt

Die Bereitschaft, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, ist in den Seniorenheimen offenbar sehr unterschiedlich. Dieses Bild ergibt eine Abfrage in Neustädter Heimen.

Im St. Nicolaistift in der Kernstadt haben 100 Prozent der 108 Bewohner einer Impfung zugestimmt. „Wir wissen, wie gefährlich das Virus ist“ sagt Einrichtungsleiter Detlev Seliger und erinnert an den Corona-Ausbruch im Haus im November mit mehreren Toten. Bei den Mitarbeitenden liege die Impfbereitschaft jedoch nur bei ungefähr 60 Prozent. Das entspräche dem Bundesdurchschnitt, erklärt er. Die Motive bei den 131 Mitarbeitenden seien unterschiedlich. Bei einigen gebe es Unsicherheit mit Blick auf Langzeitwirkungen. Die gesamte Leitung des Hauses werde sich auf jeden Fall impfen lassen: „Wir müssen als gutes Beispiel vorangehen“.

Anzeige

Auf einen derart hohen Impfanteil unter den Mitarbeitern kann Sascha Matthies, Pflegedienstleiter der MediCare Seniorenresidenz Wölper Ring in der Kernstadt, noch nicht blicken. Die Zusage zur Impfung hat er mit Stand vom 7. Januar von rund 25 Prozent der Mitarbeitenden vorliegen. 20 Prozent haben sich dagegen entschieden, alle anderen Antworten stehen noch aus. Oftmals sei insbesondere bei jüngeren Mitarbeitenden eine große Verunsicherung zu spüren, sagt er. Welche Nebenwirkungen kann es geben? Antworten auf diese Fragen wie diese gebe es zuhauf in den sozialen Medien und meistens auf der Grundlage wenig gesicherter Fakten. Da bestehe viel Gesprächsbedarf, für den oft keine Zeit bleibe. Die Situation unter den Bewohner stellt sich am Wölper Ring anders dar. Noch sind nicht alle Formulare korrekt ausgefüllt worden, weitaus mehr als die Hälfte ist aber zu einer Impfung bereit.

Impfkritikerin wird zur Befürworterin

Die konkrete Abwägung „impfen oder nicht impfen“ ist offenbar nicht einfach. Martina Grupe, Heim- und Pflegedienstleiterin der Lebensraum GmbH in Nöpke, gehört zu den Personen, die sich die Antwort nicht leicht gemacht haben. „Mit meinen 60 Jahren habe ich mich zum ersten Mal gegen Grippe impfen lassen“, sagt sie. In der Vergangenheit gehörte sie zu den Impfskeptikern. Mittlerweile empfiehlt sie die Impfung sogar. Im „Lebensraum“ haben sich zwei Drittel der Bewohner und Mitarbeiter für die Impfung entschieden. „Natürlich ist jedem die Entscheidung freigestellt“, sagt sie.

Geringer ist der Anteil in einer Einrichtung im Neustädter Land, die nicht genannt werden möchte. Rund 50 Prozent sowohl der Bewohner als auch der Mitarbeitenden hätten sich für das Impfen entschieden. Die Pflegedienstleitung, selbst skeptisch, hat eine Erklärung. Es hänge vermutlich mit der glücklichen Lage zusammen, dass es in der Einrichtung bislang keinen Ausbruch gegeben habe. Wer die Auswirkungen des Virus nicht vor Augen habe, sei eher zögerlich.

Curata-Team will mit gutem Beispiel vorangehen

„Mit gutem Beispiel voranzugehen“ hat sich Melanie Heuerding-Josephowitz, die Einrichtungsleitung des Curata-Seniorenwohnzentrums Mandelsloh, vorgenommen. Von den 75 Bewohnern und rund 60 Mitarbeitern hätten sich etwa 80 bis 90 Prozent für eine Impfung entschieden. Sämtliche Unterlagen seien bereits eingereicht. Nun hoffen alle darauf, dass sie bald Besuch von einem mobilen Impfteam bekommen.

Von Beate Ney-Janßen