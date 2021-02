Vesbeck

Wenn Eberhard Horn zu seinem Skoda geht, dann marschiert er normalerweise zur Fahrertür, um sich hinter das Steuer zu setzen. Oder er geht zum Kofferraum, um die Einkäufe herauszuholen und anschließend in sein gepflegtes Haus an der Fleutjenburg zu tragen. Zuletzt waren das die Einkäufe zu seinem 86. Geburtstag, die er umlud. Viel war es nicht. Das Fest feierte der ehemalige Kirchenmusiker coronabedingt in kleiner Besetzung mit Frau und Tochter.

Mit 86 Jahren gibt Horn seine Fahrlizenz ab

In dem zurückliegenden Jahr hat sich einiges in Horns Leben verändert, aber ein großer Teil seiner Routinen ist geblieben. Doch mit einer bricht er jetzt bewusst. Mit 86 Jahren wird Eberhard Horn, der begeisterte Autofahrer, nicht mehr selbst das Lenkrad in die Hand nehmen. „Es ist besser so“, sagt der Vesbecker. Er gibt seinen Führerschein freiwillig ab.

Leicht fiel es nicht. Horns Gedächtnis ist schärfer als sein Augenlicht. Er erinnert sich genau an den 5. Juli 1954, als er in Mandelsloh die Fahrprüfungen der damaligen Klassen 2, 3 und 4 ablegte. „Einen Tag zuvor hatte die deutsche Nationalmannschaft in Bern das Fußballspiel gewonnen. Es war ein einziger Freudentaumel – wir sind Weltmeister!“, erzählt Horn.

Wer aber glaubt, der Erwerb seiner Fahrlizenz am Morgen nach dem legendären Sportereignis sei ein Selbstläufer gewesen, irrt. „Ich musste mit einem Dela-Omnibus durch die engen Gassen und schmalen Straßen von Mandelsloh steuern und am Hang anfahren“, sagt Horn. Er erinnert sich deutlich an das anspruchsvolle Kuppeln. „Damals waren die Getriebe noch nicht synchronisiert – das erforderte Feingefühl“, erklärt Horn. Er kann sich erinnern, dass den Gang zu wechseln die größte Hürde auf dem Weg zur Fahrerlaubnis war. Aber nicht für Horn. „Ich war ja im Dorf schon häufig Laster gefahren“, gesteht er.

„Ich will niemanden gefährden“

Musiker Horn, im Neustädter Land als Mitglied des Posaunenchores Helstorf und der Blaskapelle Abbensen-Tyrol bekannt, hat einen langen Atem. Aber er verfügt auch über Einsicht. „Ich bin mit mir ins Gericht gegangen. Das Augenlicht ist nicht mehr das beste, die Reaktionen verlangsamen sich. Ich will ja niemanden gefährden“, fasst er zusammen.

„Vielleicht sollte der eine oder andere Altersgenosse den Verzicht ebenfalls in Erwägung ziehen“, gibt er noch zu bedenken und blickt in seine leere Garage. Das Auto hat er seinem Enkel geschenkt. Kein Fahrzeug, keine Versuchung. Vielleicht nimmt ihn der Enkelsohn ja mal auf einen Ausflug mit. Dann geht es für Eberhard Horn eben zur Beifahrertür.

Von Patricia Chadde