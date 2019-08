Neustadt - Verwaltung rät von Strabs-Abschaffung ab Angesichts der Haushaltslage rät die Neustädter Stadtverwaltung von einer Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) ab. Auch die Kommunalaufsicht weist darauf hin, dass sie zumindest auf einen Ausgleich wegfallender Einnahmen dringen würde.

Die Straße Am Anger in Hagen soll in Kürze ausgebaut werden. Eine Reihe Anlieger kritisiert die Pläne. Quelle: Kathrin Götze