Vertrauter darf zur Geburt mit ins Klinikum

Mit Auftreten des neuartigen Coronavirus haben sich die Regeln für Mitarbeiter und Patienten im Klinikum Neustadt verändert. Der Empfang ist zur Schleuse geworden. „Notfälle werden natürlich weitergeleitet“, berichtet Dr. Markus Holtel, seit Mai 2019 Geschäftsführender und Ärztlicher Direktor des Krankenhauses. „Behandlungsbedürftige Kinder dürfen von einem Erwachsenen begleitet werden, ansonsten werden ausschließlich Patienten und Mitarbeiter ins Haus gelassen“.

Ausnahme gilt nur für Geburten

„In der Geburtshilfe gibt es eine Ausnahme“, ergänzt Dr. Hubert Sommer, Leiter der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe: „Gebärende dürfen einen Vertrauten mit in den Kreißsaal nehmen. Außerdem streben wir im Zuge der allgemeinen Lockerungen an, Besuche der Väter bei den Neugeborenen schnell wieder zuzulassen.“

Die Wöchnerinnen-Station ist wiederum allein den Frauen und Neugeborenen vorbehalten, Besuche sind wegen des Infektionsrisikos nicht gestattet. Die stationär aufgenommenen Frauen halten über soziale Medien Kontakt. „Wir verzeichnen steigende Geburtenzahlen“, berichtet Sommer. Seit April nehmen allerdings auch die sogenannten Frühentlassungen zu. „Viele Mütter möchten mit ihrem Neugeborenen möglichst schnell wieder in die häusliche Umgebung zurück“, sagt der Frauenheilkundler.

Transparenz soll gegen Ängste helfen

Das Virus sorgt für Verhaltensänderungen, und es schürt Ängste. Im Neustädter Klinikum habe sich Transparenz als sinnvolles Gegenmittel etabliert, sagen die Verantwortlichen. „Alle Leitungsmitarbeiter sind im regelmäßigen Dialog miteinander“, sagt Holtel. Die Konferenz läuft unter dem Namen „Task Force“. Zu Beginn der Pandemie fand sie täglich statt, aktuell reichen drei Verabredungen pro Woche. „Wir operieren in Neustadt weiterhin jeden, der einen Schaden davontragen würde, wenn man seine Operation verschieben müsste“, betont Holtel und nennt Beinbruch, Durchblutungsstörungen, Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch Tumorentfernung als Beispiele.

So genannte elektive, also planbare Operationen, wie das Einsetzen eines neuen Hüft- oder Kniegelenks, werden dagegen verschoben. „Wir wollten und mussten die Klinik so leer wie möglich bekommen, um ausreichend Kapazitäten für Covid-19-Patienten vorhalten zu können“, sagt Holtel. Er erinnert sich an die letzte Märzwoche, als das rege Treiben einer ungewohnten Stille wich. „Es wurde immer ruhiger. Wie bei einem Tsunami, bei dem das Wasser erst zurückweicht, bevor es mit Wucht als Riesenwelle zurückkehrt.“

Fotoaktion von Ärzten und Mitarbeitern der Pflege

Um die Riesenwelle, also den plötzlichen Ansturm behandlungsbedürftiger Menschen nach Möglichkeit zu vermeiden, veröffentlichten die Mitarbeiter sogar einen Appell. Sie ließen sich am 20. März vor dem Klinikgebäude fotografieren und hielten dabei Transparente in den Händen: „Wir bleiben für Euch da! Bleibt Ihr bitte Zuhause!“

„Wir bleiben für euch da, bleibt ihr bitte zu Hause!“ So lautet der Appell des Neustädter Klinikpersonals. Quelle: Klinikum Region Hannover

Fremd- und Selbstschutz sind Themen der helfenden Berufe

„Es gehört zur professionellen Haltung in helfenden Berufen, dass wir auf Selbstschutz besonders achten“, erläutert Sommer. Die Ausstattung des Neustädter Klinikums mit Mundschutz, Handschuhen, Desinfektionsmitteln und anderen erforderlichen Materialien ist bei gleichbleibendem Verbrauch für die kommenden zwei Wochen sicher gestellt. „Es ist ein beachtliches Volumen, welches auch Dank des engagierten Einsatzes von Mitarbeitern und dem engen Austausch mit unserem Eigentümer beschafft werden konnte“, berichtet Steffen Ellerhoff. Er ist Sprecher der Kliniken der Region Hannover.

Klare Anweisungen für verschiedene Situationen

Aber die psychische Stabilität der Helfenden spielt eine ebenso entscheidende Rolle, um einsatzbereit zu bleiben. „Wer unter sehr großer Angst leidet, muss zu Hause bleiben. Mit einem gebrochenen Arm geht man ja auch nicht zur Arbeit“, sagt Sommer. Die Stärkung der psychischen Widerstandskraft seiner Mitarbeitenden zählt zu seinen zentralen Anliegen. Eine Möglichkeit bilden dabei detailliert formulierte Ablaufpläne, um den optimalen Infektionsschutz während der Behandlung sicherzustellen.

„Wir haben für jede denkbare Anforderung eine ausgefeilte Handlungsanleitung geschrieben. Die ist für zu jeder Tages- und Nachtzeit für Mitarbeiter frei zugänglich“. Für den Fall, dass beispielsweise eine hochschwangere, mit dem neuartigen Virus infizierte Frau in den Kreißsaal kommt, gibt es also einen exakt definierten Weg dorthin und wieder hinaus“, sagt Sommer. Das ist eine der ausformulierten Varianten, die für optimalen Patienten- und Mitarbeiterschutz entwickelt wurden. Einmal kam sie schon zum Einsatz.

Transparenz für KRH-Mitarbeiter Alle Mitarbeiter sollen wissen, wie sich die Situation an ihrem Arbeitsplatz im KRH Klinikum Neustadt entwickelt und kennen die Zahlen der Patienten, die auf der Isolierstation behandelt werden. Aktuell, Stand Montag, 20. April, 11 Uhr, gibt es insgesamt zehn Patienten mit einem Verdacht oder einer bestätigten Coronainfektion im Klinikum. Zwei Verdachtsfälle gibt es auf der Intensivstation, vier Patienten mit Verdacht auf eine Virusinfektion liegen auf der Normalstation, ebenso wie vier Patienten, deren Infektion bestätigt ist. cha

Von Patricia Chadde