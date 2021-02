Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Memeler Straße in Neustadt wurden am Dienstagmittag vorübergehend aus ihrem Wohnhaus evakuiert. Dort hatte es zuvor einen lauten Knall gegeben.

Knall in der Heizung: Verpuffung löst Feuerwehreinsatz an der Memeler Straße aus

