Vater und Tochter aus Welze setzen sich beim Heimwerken durch

Die Anspannung ist Lea und Ralf Adamiec beim Handwerken vor laufender Kamera anzusehen. Das Vater-Tochter-Gespann macht beim Fernsehformat „Mit Nagel und Köpfchen“ des Senders Sat1 mit. Acht Paare müssen in dieser Show gegeneinander antreten, Kreativität und handwerkliches Geschick beweisen. Bewertet werden die Ergebnisse von einer Fachjury. Für die Welzer kein Problem: Vater Ralf und Tochter Lea sind ein eingespieltes Team.

Kreative Ideen für Flur und Schlafzimmer gesucht

Zuerst mussten die Teams einen funktionalen Nachttisch kreieren. Die Arbeit bereitet keine Sorgen, nur der Zeitdruck ist neu für die Hobbyhandwerker. Unter diesen ungewohnten Bedingungen kommt das Temperament der 25-Jährigen durch. „Wenn es zu angespannt wird, kann ich zu Hause auch mal den Raum verlassen, das geht hier nicht“, sagt sie. Im großen Studio wird einfach geschwiegen oder getrennt gearbeitet. Das Ergebnis überzeugt die Jury. „Ein bisschen zu verspielt und kindlich vielleicht“, findet einer der Juroren. Lob gibt es auch für das zweite Projekt: Es gilt, einen Flur zu gestalten, inklusive Wanddekoration und Möbeln. Neun Stunden haben die Heimwerker Zeit – und die wollen gut genutzt sein. Am Ende des Wettbewerbs überzeugen die Welzer ein weiteres Mal und kommen in die nächste Runde.

Public Viewing fällt aus

Für die Sendung hatte das Duo einen großen Fernsehabend mit Freunden und Verwandten geplant. Daraus sei wegen der aktuellen Lage nichts geworden. Jede Menge Resonanz gab es dennoch. „Wir haben ganz viele Nachrichten und Anrufe bekommen“, sagt sie. Vom Ruhepuls sei die junge Frau Sonntagabend weit entfernt gewesen. „Wir wissen ja nicht, wie die Sendung geschnitten wird. Und man kann sich nicht an alles erinnern, was an einem Drehtag gesprochen wurde“, sagt Lea. Am Ende fühlt sie sich insgesamt gut getroffen. „Ich bin eben manchmal eine Ziege – aber mit Diamanthörnern.“

