Neustadt

Traurige Stimmung im Möbellager der Volkshochschule Hannover-Land: Die Hallen am Bahnhof sind schon deutlich geleert, Kunden waren lange nicht da. Das Projekt, Teil der geförderten beruflichen Bildung der VHS, wird abgewickelt. Etliche Stammmitarbeiter kommen schon nicht mehr. Klaus Tetzlaff und Detlef Hanebuth sind dabei, die Lagerräume zu leeren. „Wir haben schon etliche Möbel entsorgt, die eigentlich noch gut waren“, sagt Hanebuth.

Detlef Hanebuth (links) und Klaus Tetzlaff haben schon eine ganze Menge Möbel aus der Lagerhalle entsorgen müssen. Quelle: Kathrin Götze

Wie es nach dem Aus des Projekts für sie weiter geht, wissen die beiden Männer nicht. Beim sozialen Kaufhaus Fairkauf, das bald im Gewerbegebiet eröffnen soll, hätten sie sich beworben, seien aber nicht eingestellt worden. „Ich schreibe jetzt viele Bewerbungen“, sagt Tetzlaff und zuckt mit den Achseln. Neben den geförderten Arbeitsgelegenheiten für die Mitarbeiter falle mit dem sozialen Projekt auch ein Anlaufpunkt für die Stammkunden weg, gibt sein Kollege zu bedenken. „Hier gab es immer einen Kaffee und jemanden zum Schnacken – wo sollen sie jetzt hingehen?“

Räume und Regale im VHS-Möbellager sind schon merklich geleert. Quelle: Kathrin Götze

Die Hallen am Bahnhof sind marode, sie werden geräumt. „Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist der klassische Abverkauf in den vergangenen Monaten nicht möglich gewesen“, sagt Götz Hendricks, der seit dem 1. April die Berufliche Bildung der VHS leitet. Weil das Möbellager endgültig geschlossen werden muss, werde nun der komplette Lagerbestand zum Schnäppchenpreis abgegeben.

Die Aktion endet am Montag, 31. Mai. Interessentinnen und Interessenten können sich zu einem 30-minütigen Besichtigungstermin telefonisch unter (05032) 892671 oder per E-Mail an falke@vhs-hannover-land.de anmelden. Anschließend kann die gewünschte Ware zu einem vereinbarten Termin an der eigens eingerichteten Abgabestation am Möbellager, Landwehr 5, abgeholt werden.

Von Kathrin Götze