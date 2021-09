Neustadt

Wenn lokale Unternehmen kurzfristig neue Staplerfahrer benötigen, konnten sie sich bisher an die Volkshochschule vor Ort wenden. Von der Anmeldung zum Staplerkurs bis zur Prüfung brauchte es nur einige Tage. Dieses und weitere Angebote für die Logistikbranche will die Volkshochschule Hannover-Land auch nach der Streichung ihres beruflichen Bildungszweigs fortzuführen. Dazu sucht die VHS nun einen zusätzlichen Standort. „Wir benötigen 400 Quadratmeter plus Außenfläche, entweder in Neustadt, Wunstorf oder Garbsen“, erklärte die stellvertretende Geschäftsführerin der VHS, Agnes Wörner, am Rand der feierlichen Einweihung der jüngst bezogenen neuen Räume am Schloss Landestrost.

Ersatzstandort für die Goethestraße

Hintergrund der Standortsuche ist, dass die VHS ihr Weiterbildungszentrum für die beruflichen Bildungsangebote in Neustadt (Goethestraße) im März 2022 räumen muss. Vor zwei Jahren hatten die Trägerkommunen Wunstorf, Neustadt, Burgwedel, Garbsen und die Wedemark beschlossen, die Berufliche Bildung aus Kostengründen aus dem Portfolio der Volkshochschule zu streichen. Nun ist offenbar geplant, den Fachbereich Logistik zu erhalten und sogar mit neuen Angeboten auszustatten. „Wir haben in dem Bereich eine riesige Nachfrage. Künftig wollen wir deshalb auch den geprüften Logistikmeister – Bachelor Professional of Logistic Management genannt – anbieten“, sagt VHS-Logistikdozent Harald Lober, der in die Standortsuche eingebunden ist. Bachelor Professionell ist ein seit 2020 in Deutschland zugelassener Berufstitel, der von den Industrie- und Handelskammern vergeben wird. Er soll die Gleichwertigkeit handwerklicher Abschlüsse mit den akademischen Titeln Bachelor und Master verdeutlichen.

88 Kurse in Neustadt Insgesamt 88 Kurse in Neustadt plus 54 Onlineangebote bietet die Volkshochschule Hannover-Land ab Oktober am neuen Standort. Am Dienstag wurden die neuen Räume im ebenfalls neugebauten Trakt des Schlosses Landestrost feierlich eröffnet. „Wir freuen uns riesig“, erklärte Geschäftsführerin Martina Behne in ihrem Grußwort vor knapp 20 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Tatsächlich ist am Schloss ein zeitgemäßer, einladender Volkshochschulort entstanden, der Lust macht auf das Lernen und kreatives Ausprobieren. „Den Siebzigerjahrecharme des Leineparks haben wir jetzt hinter uns gelassen“, sagte Berbel Unruh, Verbandsdirektorin des VHS-Landesverbands Niedersachsen. Besonders charmant: Von fast allen Räumen aus haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer künftig einen Blick auf das historische Schloss. Bodentiefe Fenster im Kreativbereich ermöglichen es, bei Mal- und Zeichenkursen die Staffelei schnell im Schlosshof aufzustellen. Ein großer Teil der Kurse beginnt im Oktober und November. Es sind noch viele Plätze zu vergeben. Ein Blick in das Programm ist unter www.vhs-hannover-land.de möglich. Eine Liste mit allen Kursen speziell für den Standort Neustadt liegt im Foyer aus.

Das Gebäude an der Goethestraße wird an die Region Hannover zurückgegeben. Quelle: Kathrin Götze

Bisherige VHS-Angebote aus dem Logistikbereich wie die Kurse zur Ladungssicherung oder zur Lagerlogistik sollen am neuen Standort fortgeführt werden – auch der Staplerschein. Zu den Anforderungen an das noch zu findende Gebäude zählt also auch eine gewisse Höhe. Regale und ein Überseecontainer zum Üben müssen dort Platz finden können. „Das Objekt muss zudem bezahlbar sein, es sollte auch über eine Heizung und eine gute Anbindung an die Öffis verfügen“, erklärt Lober.

