VHS geht mit Seminar über Demenz online

Neustadt

Eine Einführung in das Thema Demenz bietet die VHS Hannover-Land für Donnerstag, 11. Juni, von 18 bis 20.15 Uhr als sogenanntes Webinar an. Interessierte, Betroffene und Angehörige von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, können sich dafür anmelden.

Da viele Seminare nicht wie gewohnt ablaufen dürfen, weicht die VHS auf Onlineformate aus. In Kooperation mit der Initiative „ Demenz Partner“ der Deutschen Alzheimer Gesellschaft stehen allgemeine Informationen zu Demenz, ein Einblick in die stationäre Arbeit mit Demenz-Erkrankten sowie der Aufbau von Netzwerkstrukturen im Mittelpunkt des Vortrages. Ergänzt wird das Angebot durch Kurzfilme.

Anzeige

Anmeldungen nimmt die VHS online unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de oder telefonisch unter (05137) 9800330 entgegen. Die Kursnummer lautet A940237. Nach der Anmeldung bekommen die Teilnehmer eine Anleitung und einen Link zugesandt, der zum Onlineseminar führt. Die Teilnahme kostet 7 Euro.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Demenz-Selbsthilfegruppen geben Angehörigen Halt

Von Beate Ney-Janßen