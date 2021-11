Neustadt

Eine starke Spendenaktion haben 19 Neustädter Unternehmer auf die Beine gestellt. Gemeinsam haben sie in den vergangenen Jahren den Bereich zwischen dem Auto-Waschcenter und Burger King entwickelt, der Getränkemarkt Wecken und die Firma Ilan Werbe- und Lichttechnik haben sich unter anderem in dem Bereich angesiedelt. Das Miteinander in dem Gewerbegebiet funktioniert offenbar auch über den geschäftlichen Teil hinaus gut. Jetzt trafen sich die Geschäftsleute auf Initiative des Projektentwicklers und Unternehmers Dorian Völkers zum Abschluss einer gemeinsamen Spendenaktion. Beeindruckende 32.500 Euro sammelte die Gruppe. Nun lernten sich Spendende und Ehrenamtliche der Organisationen auch persönlich kennen. Neben Informationen gab es Schnittchen und die wohl größte Getränkeauswahl der Stadt. Denn Veranstaltungsort war der Getränkemarkt Hermann Wecken.

In seiner Begrüßung dankte Völkers für die großherzige Haltung zugunsten des Ehrenamtes. „Ich hoffe, ihr habt mir die Summe nicht auf die Rechnungen aufgeschlagen, um heute gut dazustehen“, sagte er bei der Begrüßung. Ihn freue besonders, dass alle Gefragten sofort zugesagt hätten.

Da die Spendenaktion schon 2020 angelaufen, pandemiebedingt aber erst jetzt Gelegenheit für eine Begegnung war, konnten die meisten Ehrenamtlichen schon von der Verwendung der Spenden berichten.

Unterstützen gerne mit einer Geldspende: Wecken-Geschäftsführer Hendrik Wecken (von links), Emma Metzger, Dirk Fiedler sowie Elvira und Eduard Spreier. Quelle: Patricia Chadde

Theater- und Konzertkreis freut sich über mehr Spielraum

Willi Ostermann und Ernst Hahne vom Theater- und Konzertkreis machten den Anfang. Dank der Spende könne man umfangreicher buchen als ursprünglich geplant. In den kommenden Wochen wird sich das Angebot traditionell ums Kindertheater drehen. „Mit den Aufführungen ‚Schneekönigin‘ und ‚Sams‘ ermöglichen wir unseren jüngsten Besuchern sinnliche Theatererfahrungen“, sagte Ostermann.

Willi Ostermann (links) und Ernst Hahne vom Theater- und Konzertkreis bekommen durch die Unterstützung mehr Spielraum für Kinder- und Jugendtheaterprojekte. Quelle: Patricia Chadde

Kinderheim kümmert sich um Traumatisierte

Das Kinderheim „Kleine Strolche“, im Jahr 2008 von Anja und Bernhard Schubert gegründet, wurde ebenfalls bedacht. Die Einrichtung bietet 70 oft durch Menschenhandel und Prostitution traumatisierten Kindern bis sechs Jahren ein Zuhause. „Wir wollen ihnen eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen“, sagte Bernhard Schubert. Die gebürtige Bordenauerin Johanna-Joy Linicus begleitete Geschäftsführer Schubert und berichtete von ihrem Engagement. Nach Bundesfreiwilligendienst und dualem Studium ist sie aktuell Gruppenleiterin im Kinderheim.

Als Eltern liegen Svenja Rudolph und Dorian Völkers die Bedürfnisse von Kindern besonders am Herzen. Quelle: Patricia Chadde

Lebensnahen Rat liefert das Projekt „Bin da!“

Janet Breier und Melanie Kudla-Burmeister stellten ihr Projekt in Dialogform vor. Ab Geburt bis zum sechsten Lebensjahr bietet „Bin da“ lebensnahen Rat und unterstützende Hilfe für Eltern und Kinder. Das Projekt läuft in Trägerschaft der Diakonie. „Besuchsmöglichkeiten fielen weg, dafür konnten wir unser Online-Angebot ausbauen und abendliche Gesprächsrunden anbieten“, berichtete Janet Breier. Sie hoffe, dass „Mama Café“, „Klönschnack für Lütte“, Kindersport und Elternberatung weiter möglich seien.

Leben bis zuletzt – Hospizdienst hilft

Sabine Behm und Silke Dai vertraten den ambulanten Hospizdienst „Dasein“. Sie stehen Sterbenden und deren Angehörigen zur Seite, unabhängig von der Konfession. „Ich bin dankbar, dass ich heute hier sein darf“, sagte Behn und blickte in die Runde. Während ihrer Schilderung musste mancher zupackende Unternehmer schlucken. Dai berichtete aus siebenjähriger Erfahrung: „So traurig ist das gar nicht. Wir lachen gemeinsam, haben schöne Stunden.“ Das Motto laute schließlich: leben bis zuletzt. „Wir ermöglichen auch pflegenden Angehörigen ein bisschen Freizeit, damit sie auftanken können“, ergänzte Behn.

Nabu-Nachwuchs gestaltet Eidechsenbiotop

Fünfter im Bunde waren Ursula Bischoping und Reinhard Hoffknecht vom Nabu. „Wir sind die seltsamen Leute, die Kröten über die Straße tragen“, scherzte Hoffknecht und berichtete von vereinseigenen Ameisenkundlern, Reptilienexperten und den altersgerechten Erlebnisangeboten für Kinder und Jugendliche. Durch die Spende kann das Eidechsenbiotop von Kindern und Jugendlichen realisiert werden.

„Wir fanden alle Projekte gut und habe für jede Organisation gespendet“, berichtete Dirk Fiedler von der Sparkasse Hannover. Elvira und Eduard Speier unterstützten die Aktion ebenso freigiebig wie die Hoch- und Tiefbauer Semir und Cindi Nasser. Die nutzten die Möglichkeit, mit Ehrenamtlichen zu reden, denen sie alltags nicht begegnen. Auch Heizungs- und Sanitärfachmann Ihsan Kizilboga war interessiert. Elektromeister Steffan König teilte die Einschätzung von Kerstin und Hermann Wecken. „Da hatte Dorian mal wieder eine super Idee!“, sagte Wecken senior, während Wecken-Geschäftsführer Hendrik Wecken und Dorian Völkers schon die nächste Aktion planen.

Weihnachtsmarkt geplant

Am dritten Advent soll es einen kleinen, feinen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Justus-von-Liebig-Straße 1 geben. Den Baum hat Völkers, unter anderem in der Baumpflege tätig, schon organisiert, und das Karussell kriegen die Macher auch noch organisiert. „Merkt Euch den 10., 11. und 12. Dezember vor“, bat Völkers.

Von Patricia Chadde