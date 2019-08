Hagen

Aufmerksame Spaziergänger haben die Polizei am Freitagnachmittag auf eine Umweltverschmutzung in Hagen hingewiesen. Unbekannte haben in dem Waldstück an der alten Kiesgrube vier große Stahltonnen und zusätzlich noch kleinere mit Müll gefüllte Behälter entsorgt. Der Fundort befindet sich in der Verlängerung eines Feldweges, der von der Straße Am Hagener Berg in Richtung Feldmark abgeht.

Vier große Stahltonnen – Inhalt unbekannt

Gefüllt sind die Behälter mit einem bislang nicht genauer identifiziertem, geschredderten Material. Laut Polizei könnte es sich um Recyclinganteile von oder aus Katalysatoren für Fahrzeuge handeln. Dies wird derzeit überprüft.

Die Polizei Neustadt bittet um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sollen sich sich unter Telefon (05032) 9559115 melden.

Von Mirko Bartels