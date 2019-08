Mardorf/Bordenau

Zwei Autoaufbrüche meldet die Polizei aus den vergangenen Tagen: In der Meerstraße in Mardorf haben unbekannte Täter am Montag zwischen 15 und 17.30 Uhr einen Wagen aufgebrochen. Sie stahlen ein Handy, das im Handschuhfach lag.

Ebenfalls unbekannte Täter haben am Dienstag an der Bordenauer Straße in Borde...