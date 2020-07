Basse

Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Sonnabend haben Diebe in Basse drei schwere Diebstähle begangen. In der Nacht zum Freitag brachen die Täter in eine Scheune an der Straße Im Eck ein. Der oder die Unbekannten entwendeten unter anderem ein E-Bike, eine Kettensäge sowie eine Rohrkamera. In der gleichen Nacht war aus einem Carport an der Basser Straße ein grünes Quad gestohlen worden.

Zwischen Freitag und Sonnabend stahlen Unbekannte überdies noch einen Wohnwagen. Das Gefährt der Marke Fendt Caravan stand auf einem Basser Grundstück unter einem Scheunendach. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, erreicht das Polizeikommissariat Neustadt unter Telefon (05032) 9559115.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Alexander Plöger