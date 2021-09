Rodewald

Der Rodewalder Verein Glückskatzen sammelt für ein besonderes Sorgenkind. Ein verletzt aufgefundener Kater namens Benny benötigt dringend eine aufwendige Operation, seine Geschichte ist herzzerreißend.

Der junge Kater war vor einigen Wochen schwer verletzt an einer Hofstelle aufgefallen. Beide Vorderbeine und ein Hinterbein zeigten tiefe Schnittwunden, die Speiche am linken Vorderbein und die hinteren Mittelfußknochen waren gebrochen, laufen konnte der arme kleine Kerl nicht mehr. „Benny, so haben wir ihn genannt bekam zunächst Medikamente“, berichtet Vereinssprecherin Birgit Schneider. „ Wir brachten den Kater noch am frühen Abend in die Notfallsprechstunde“, sagt sie. Dort seien die massiven Verletzungen erst richtig sichtbar geworden.

Dramatischer Überlebenskampf

„Er war abgemagert, dehydriert und anämisch“, berichtet Schneider. Was genau passiert war, bleibt reine Spekulation. Vielleicht hatte er sich in einem Draht verfangen und so verzweifelt versucht, sich zu befreien, dass ihm dabei die Knochen gebrochen sind. „Welche Schmerzen er ausgehalten haben muss, möchte man sich gar nicht vorstellen und ohne unsere Hilfe wäre er sehr leidvoll gestorben“, sagt Schneider.

Der Rückschlag

Seit sieben Wochen ist Benny nun in der Pflegestelle des Vereins. „Er ist sehr lieb, macht alles gut mit und ist unendlich dankbar für die Hilfe“, so Schneider. „Die lange Zeit mit Halskragen im Laufstall, die vielen Narkosen und die regelmäßige Wundversorgung in der Praxis haben sich ausgezahlt. Seine Beine sind auf dem richtigen Weg!“

Fundtiere melden Ein Appell des Vereins „Glückskatzen“ geht an die Mitbürger: „Bitte sehen Sie nicht weg, wenn ein Tier, egal ob Haustier oder Wildtier, verletzt oder krank ist. Bei Fundtieren werden notwendige Behandlungskosten von den jeweiligen Städten und Gemeinden übernommen. Auch um Wildtiere kann sich gekümmert werden. Es bleibt niemand auf den Tierarztkosten sitzen. Wenn Halter bekannt sind und eine Behandlung aus finanziellen Gründen schwierig wird, kann man sich an die vielen Vereine und Organisationen wenden. Es wird sich sicher eine Lösung finden. Reden Sie mit den Leuten und bieten Sie Hilfe an. Wenn Tierhalter sich gegen eine Behandlung aussprechen und Hilfe abgelehnt wird, wenden Sie sich bitte umgehend an das zuständige Veterinäramt. Egal wie, Priorität hat immer die Versorgung des verletzten Tieres. Sie können dem Tier viel Leid ersparen, alleine helfen kann es sich nicht.“

Als sei dieser Unfall nicht genug für ein ganzes Katzenleben, habe sich auch noch ein großer Ohrpolyp entwickelt. Das Trommelfell sei bereits geschädigt und das Ohr sondere Sekret ab. Auch höre man ein Röcheln, was darauf hindeute, dass der Polyp bereits in die Tiefe wächst. Würde der Polyp nicht entfernt, käme es zu Schluck- und Atembeschwerden. Im schlimmsten Fall führe es zu massiven Gleichgewichtsstörungen, berichtet der Verein. „Dann läuft er auf den endlich heilen Beinen nur noch im Kreis – Benny muss operiert werden. Die Entfernung eines Polypen bei der Katze ist nicht einfach und auch nicht günstig. Die Versorgung hat schon viel Geld gekostet und nun kommen die Operationskosten noch dazu. Das ist wirklich sehr viel Geld für einen kleinen Verein wie unseren. Aber der junge Kater war so tapfer bis hierher, er hat es jetzt wirklich verdient, dass alles getan wird, damit er endlich ein gesundes und fröhliches Katzenleben führen kann“, sagt Schneider.

Der Verein Gückskatzen, Tierhilfe in Rodewald bittet um finanzielle Unterstützung bei der Versorgung von „Benny“ und anderen Notfällen. Spenden können auf das Konto mit der Nummer DE42256900090441116100 bei der Volksbank eG Nienburg, BIC: GENODEF1NIN eingezahlt werden. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage www.glueckskatzen-rodewald.de.

Von Mario Moers