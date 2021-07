Neustadt

Auf der frisch gemähten Brachfläche hinter dem OBI-Markt, die zur Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet Ost werden soll, haben Naturschützer jetzt eine Protestaktion gestartet: Ein improvisierter Steg mit Rettungsring soll vor weiterer Flächenversiegelung warnen. „Immer weiter alles zuzupflastern, das kann es nicht sein“, findet Thomas Dietze, der am Dienstag gemeinsam mit Karin Puppe, Ingrid Helmold und Jörg Ganske das Holzkonstrukt aufbaute. „Wenn wir so weitermachen, liegt Neustadt bald an der Küste.“

Vor dem Hintergrund der Hochwasserkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sei es nun höchste Zeit, den Natur- und Klimaschutz auch vor Ort ernstzunehmen. Insbesondere in Innenstadt und Gewerbegebiet sei aber der größte Teil aller Flächen gepflastert. Das sei schlecht fürs lokale Klima – im Sommer heizten sich die Steine besonders auf, und bei Regen könne das Wasser dort nicht versickern. In einer ersten Aktion hatten Dietze und Puppe dort schon einmal Erläuterungstafeln zu Wildtieren aufgebaut, die in der Brache ihren Lebensraum finden.

Vorsicht! Stabil ist der Steg nicht - er hat nur Symbolfunktion. Quelle: Kathrin Götze

Baubeginn voraussichtlich im nächsten Jahr

Wann der neue Abschnitt des Gewerbegebiets tatsächlich bebaut werden soll, sei noch nicht geklärt, sagt Steffen Schlakat, Sprecher der städtischen Wirtschaftsbetriebe, zu denen auch die neue städtische Immobiliengesellschaft gehört, die für Erschließung und Verkauf der Grundstücke zuständig ist. Als mögliche Grundstücksfläche stünden dort nun sieben Hektar Land zur Verfügung, es gebe Überlegungen, dort 40 Einzelgrundstücke auszuprägen. Bevor dort aber gebaut werden könne, seien noch archäologische Untersuchungen fällig. Auch die Entwurfs- und Ausführungsplanungen müssten erstellt, die Baumaßnahmen dann ausgeschrieben werden. „Ausgehend von den Planungsleistungen ermitteln wir den voraussichtlichen Bau/Erschließungsbeginn im nächsten Jahr“, sagt Schlakat.

Wirtschaftsförderung sammelt Interessenten

Interessensbekundungen hat bisher die städtische Wirtschaftsförderung eingesammelt – weitere Interessenten können sich noch bei deren Geschäftsführer Uwe Hemens melden, Telefon (05032) 9634284. Auch heimische Betriebe, die bereits im Gewerbegebiet siedeln, planen dort Erweiterungen ihrer Flächen. Hemens betont, dass die Planungen vorsähen, einen vorhandenen Gehölzstreifen entlang des Fahrradwegs zwischen den bestehenden und den neuen Gewerbeflächen stehen zu lassen.

Förderprogramm zur Begrünung von Gewerbeflächen

An einigen Stellen im Gewerbegebiet ist schon üppiges Grün zu finden - die Stadt wünscht sich noch mehr davon. Quelle: Kathrin Götze

Unternehmer, die ihrem Betrieb und der Umwelt etwas Gutes tun möchten, können sich bei Klimaschutzmanagerin Wendy Pfeil unter Telefon (05032) 84427 melden. Sie arbeitet gemeinsam mit dem Umweltzentrum Hannover und der städtischen Wirtschaftsförderung an einer Kampagne, in der es darum geht, Gewerbegrundstücke sinnvoll zu begrünen. Dazu gibt es Unterstützung aus dem Bundesprogramm „Außenstelle Natur“

Wie Gewerbegrundstücke oder gar Hallendächer sinnvoll begrünt werden können, ist Inhalt einer Kampagne, an der Pfeil in Kooperation mit dem Umweltzentrum Hannover sowie der städtischen Wirtschaftsförderung arbeitet. Unterstützung bietet dazu das Bundesprogramm „Außenstelle Natur“ – mit Beratung und auch mit Zuschüssen.

Von Kathrin Götze