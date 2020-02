In der Diskussion um ein Baugebiet für Mandelsloh zeichnet sich eine überraschende Einigung ab: Beide Entwickler wollen gemeinsam das Gebiet am Steinhagen voranbringen – und anschließend auch das Wiekfeld gemeinsam planen.

Baugebiete in Mandelsloh: Das freie Grundstück am Steinhagen (rechts im Bild) soll zuerst entwickelt werden, anschließend das Wiekfeld (links am Ackerrand in Höhe der Einkaufsmärkte). Quelle: Mirko Bartels