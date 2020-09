Poggenhagen

Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen und Behinderungen einstellen: Ab Montag, 5. Oktober, wird der Bahnübergang am Bahnhof Poggenhagen für voraussichtlich sechs Wochen für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Bund lässt dort eine neue Trinkwasserleitung unter den Gleisen verlegen. Fußgänger und Radfahrer könnten den Übergang weiter passieren, sodass der S-Bahn-Haltepunkt Poggenhagen aus beiden Richtungen erreichbar bleibt.

Rückstaus bringen lange Wartezeiten mit sich

Autos, Motorräder und Lkw werden über den Bahnübergang Moordorfer Straße umgeleitet. „Zu Stoßzeiten kann es dort erfahrungsgemäß zu längeren Wartezeiten kommen“, sagt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Bei geschlossener Schranke reicht der Rückstau bis weit auf die Wunstorfer Straße zurück, sodass auch die weiterfahrt Richtung Bordenau und Liethe behindert wird. Das passiert besonders häufig im Feierabendverkehr am Nachmittag.

Wer aus Richtung Bordenau kommt, muss an der Wunstorfer Straße am Frosch links abbiegen, um zum Bahnübergang zu kommen. Auch das wird im Stau schwierig. Wer Richtung Wunstorf fahren will, nutzt dann bei Bedarf besser den Bahnübergang Frachtweg. „Es besteht keine Möglichkeit, den Verkehr anders zu führen“, sagt Gleue.

Busse bleiben jeweils auf einer Gleisseite

Die Fahrten der Regiobus-Linie 820, die über die Wunstorfer Straße und die Bahnhofsstraße zum S-Bahn-Haltepunkt Poggenhagen fahren, werden über die Dewitz-von-Woyna-Straße umgeleitet. Alle Fahrten der Linie 820 enden und beginnen dann an der eingerichteten Ersatzhaltestelle Ilschenheide in der Dewitz-von-Woyna-Straße. Die Haltestellen Westkampweg, An der Stadtforst, Bahnhofstraße sowie Poggenhagen/Bahnhof werden während der Bauarbeiten nicht bedient. Für Fahrgäste aus diesem Bereich bestehe die Möglichkeit, die Linie 421 zu nutzen, sagt Gleue. Diese werde aber nur zu den Stoßzeiten befahren.

Die Fahrten der Linie 785 zur Haltestelle Fliegerhorst werden über Wunstorf/Rathaus und Klein Heidorn umgeleitet und können alle Haltestellen zwischen Wunstorf/ Bahnhofstraße und Poggenhagen/ Ilschenheide im oben genannten Zeitraum nicht bedienen.

Bahnverkehr ist nicht beeinträchtigt

Die in Poggenhagen haltende S-Bahn (S 2) fährt trotz der Bauarbeiten planmäßig (eventuelle Änderungen sind über die Deutsche Bahn zu erfragen). Hintergrund: Nachdem im vergangenen Jahr bereits die den Fliegerhorst versorgende Trinkwasserleitung entlang der Fliegerstraße ersetzt wurde, folgt nun die Erneuerung des abgängigen Systems unter dem Bahndamm. Die aufwendigen Arbeiten werden vom Straßenraum aus durchgeführt, das neue Leitungssystem unter dem Bahndamm hindurchgepresst. Die bisherige Leitung stammt aus den 1930er-Jahren, als der Fliegerhorst erbaut wurde.

Von Kathrin Götze