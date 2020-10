Neustadt

Die Anzahl bestätigter Corona-Infektionen steigt und mit ihr auch die Anzahl derer, die als Kontaktpersonen gelten. Kategorie 2 nennt es sich, wenn solche Kontakte beispielsweise im Bus oder auf dem Fußballfeld stattgefunden haben, also nicht in fest gefügter Gemeinschaft, wiederholt oder länger. Ohne Symptome besteht dann kein Anrecht auf einen Corona-Test. Aber können sich Kategorie 2-Personen testen lassen? Wie gehen Hausärzte im Neustädter Land mit solchen Anfragen um?

Lesen Sie auch: Abstrich ohne konkreten Verdacht? So gehen Neustadts Ärzte mit Corona-Tests um (Mai 2020)

Anzeige

Thomas Perau, Vorsitzender des Neustädter Ärztevereins und Hausarzt in Eilvese, hat eben seine tägliche Infektsprechstunde beendet. „Dann steht ein Notenständer vor der Tür, der darauf hinweist“, sagt er. Nur Patienten mit Erkältungssymptomen kommen in dieser Zeit in die Praxis. Selbstverständlich macht er Abstriche bei denjenigen, die Infektionssymptome zeigen, berät Nutzer der Corona-App, wenn ihnen ein erhöhtes Risiko angezeigt wird, und führt bei ihnen auch Abstriche durch, sagt er. Oder Perau zückt das Wattestäbchen, wenn ein Abstrich vom Gesundheitsamt veranlasst wird, obwohl die Abrechnung mit dem Gesundheitsamt für solche Fälle bis heute nicht geklärt sei. Was er jedoch nicht macht, sind Kategorie-2-Abstriche ohne Symptome. „In solchen Fällen ist Quarantäne das A und O“, sagt Perau. Der Test als Igel-Leistung (individuelle Gesundheitsleistung), also von den Krankenkassen nicht finanziertes Angebot, ist bei ihm nicht zu bekommen.

Für Thomas Perau ist Quarantäne das A und O. Vorsorgliche Tests ohne Symptome führt er in seiner Praxis nicht durch. Quelle: Kathrin Götze

Ebenso hält es die Arztpraxis Mandelsloh. „Wer keine Symptome hat, wird bei uns auch nicht getestet“, sagt Sandra Diedrichs, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Heike Jödicke die Praxis leitet. Corona-Tests führen auch sie durch. Die Ärztinnen entnehmen die Proben durch ein geöffnetes Fenster. Diejenigen, die sich lediglich aufgrund eines Kontaktes zu einem Covid 19-Infizierten bei ihnen melden, verweisen die beiden Ärztinnen an das Gesundheitsamt. Mit dem haben sie und ihre Patienten allerdings vor einigen Tagen wenig gute Erfahrungen gemacht.

Das Gesundheitsamt ist schwer zu erreichen

Als etliche Fußballer des TV Mandelsloh, die gegen eine Mannschaft mit bestätigten Corona-Fällen gespielt hatten und sich im Anschluss hilfesuchend an die Praxis wandten, gaben die Ärztinnen ihnen ebenfalls den Hinweis auf das Gesundheitsamt – hatten aber wenig Hoffnung, dass ihnen dort geholfen werde. „Dort erreichen Sie sowieso keinen“, sagt Diedrichs. Ihre Kollegin Jödicke habe noch selbst zum Telefonhörer gegriffen. Fünf Stunden lang habe sie versucht, durchzukommen. Vergeblich. Das sei wirklich frustrierend.

Zuständig ist das Gesundheitsamt der Region Hannover und das ist laut Homepage unter der Nummer (0511) 616-43434 von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, erreichbar. Dass diese Hotline derzeit stark belastet ist, räumt auch Regionssprecherin Sonja Wendt ein und rät stattdessen dazu, eine E-Mail an coronavirus@region-hannover.de zu senden. Diese Anfragen würden üblicherweise innerhalb von 24 Stunden beantwortet. „Die Fallzahlen steigen“, sagt Wendt. Deshalb seien die Mitarbeiter stärker belastet. Hinzu komme, dass die Nachverfolgung der Infektionsketten inzwischen wesentlich aufwendiger sei als noch vor Wochen. „Die Menschen haben wieder wesentlich mehr Kontakte – siehe Sportvereine“, fügt sie hinzu.

Run auf vorsorgliche Corona-Tests ist abgeflaut

Denjenigen, die der Kategorie 2 zugeordnet werden, rät das Robert-Koch-Institut eher von einem Test ab, da das ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln könne. Testergebnisse seien immer nur Momentaufnahmen. Die Fußballer des TV Mandelsloh sind unter anderem im Medi-Zentrum in Neustadts Kernstadt fündig geworden. Auch in der Praxis Kass in Schneeren werden solche Abstriche als Igel-Leistung gemacht. Schon seit Beginn der Pandemie bietet die HNO-Praxis Lindemann in der Kernstadt diese Tests an. Der anfängliche Run sei aber abgeflaut, sagt Annica Bayerlein aus der Praxis. Das könne auch daran liegen, dass mittlerweile mehr Ärzte die vorsorglichen Abstriche auf Kosten der Patienten anböten.

Abstriche für Helstorfer Grundschüler werden organisiert Anders als bei Kontaktpersonen der Kategorie 2 werden solche der Kategorie 1 – also mit direktem Kontakt zu Infizierten – unter Quarantäne gestellt und müssen sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes testen lassen. So ergeht es beispielsweise in diesen Tagen den Schülern der Klasse 3c der Grundschule Helstorf. Deren Eltern haben einen Brief von der Region Hannover bekommen, dem zufolge für sie eine Test-Aktion organisiert wird. Die Suche nach Test-Stationen oder Ärzten, die Abstriche machen, erübrigt sich für sie. Stattdessen sollen die Eltern von der Schulleitung verpflichtende Termine mitgeteilt bekommen. Wann, wo und wie sie sich dann zu verhalten haben, sollen sie in Kürze erfahren.

Wer für den Moment sicher gehen möchte, muss sich demnach auf die Suche nach einer Praxis begeben, in der das möglich ist – ein Anruf beim Hausarzt steht am Anfang. Oder er muss zu Hause bleiben und Kontakte meiden.

Von Beate Ney-Janßen