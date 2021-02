Neustadt

Sie ist ein Sonderfall in Neustadts Politik: Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) sieht sich weiter im Aufwind. Für die Kommunalwahl strebt die Gemeinschaft, die viel Wert darauf legt, als Verein und nicht als Partei organisiert zu sein, noch einmal kräftiges Wachstum an. Mit nur 20 Mitgliedern ist sie zwar eher klein, doch das Engagement ist groß.

Auf den ungewöhnlichen Wahlkampf zur Kommunalwahl am 12. September haben sich die Mitglieder in einer virtuellen Versammlung eingestimmt. Erneut haben sie Willi Ostermann, Sprecher der Ratsfraktion und stellvertretender Bürgermeister, zu ihrem Wahlkampfkoordinator bestimmt. Die Unabhängigen gehen fürs Erste davon aus, dass Hausbesuche und andere persönliche Kontakte der Kandidaten oder gar Versammlungen diesmal nicht möglich sein werden.

Unabhängige wollen Listen füllen

Dennoch strebe die UWG einen deutlichen Mandatszuwachs bei den Kommunalwahlen an: Doppelt so viele Stimmen will sie bekommen, damit auch die Zahl ihrer Vertreter im Rat verdoppeln – aktuell sind es vier. Stichworte wie unabhängig, bürgernah und transparent kommen am häufigsten vor, wenn die Gemeinschaft die Politik beschreibt, die ihr vorschwebt. Der Vorsitzende Günter Hahn will möglichst viele Neustädter ermuntern, auf den Listen der UWG zu kandidieren – auch und gerade Bewohner aus Neustadts Dörfern, wie er betont. „Wir haben den Ehrgeiz, Listen für alle Ortsräte aufzustellen“, sagt der Mandelsloher Ortsbürgermeister.

Kontakt zu anderen Wählergemeinschaften

Die UWG wolle eine gute Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern, Neumitgliedern und auch parteilosen Bürgerinnen und Bürgern zusammenstellen, sagt Hahn. In den nächsten Wochen werde sie überdies entscheiden, ob sie auch Kandidaten für die Regionsversammlung aufstellen will – sowohl Willi Ostermann als auch Günter Hahn beispielsweise hätten Interesse. „Die Arbeit in der Ratsfraktion hat uns deutlich gemacht, dass viele politische Entscheidungen für Neustadt auf Regionsebene getroffen werden“, sagt Ostermann. Nun suche die UWG das Gespräch mit anderen Wählergemeinschaften aus der Region, wie etwa den Freien Wählern, um gemeinsam die 2,5-Prozent-Hürde zu knacken. Einen solchen Anlauf habe man bereits 2016 unternommen, allerdings festgestellt, dass auf der Liste einer anderen Gemeinschaft einige deutlich rechtsgerichtete Kandidaten standen, berichtet Hahn.

Bürgernahe Politik für die Schwächeren

Der Ausschluss rechtslastiger Politik ist die einzige Einschränkung, die die Unabhängigen für Mitglieder und andere Kandidaten machen, die auf ihren Listen mitarbeiten wollen. Man strebe bürgernahe Politik an, sehe sich eher aufseiten der Schwächeren in der Gesellschaft, erläutert Hahn. Das sei zwar in keiner Satzung festgeschrieben, aber ein Grundgefühl, das die Mitglieder verbinde. Ansonsten vertrete jeder seine eigene Meinung und stimme nach bestem Wissen und Gewissen ab. „So etwas wie Fraktionszwang gibt es bei uns nicht“, betont Hahn.

Den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern hält die UWG-Fraktion in ihren wöchentlichen Sprechstunden immer mittwochs, 19 bis 20 Uhr, unter Telefon (05032) 84417. Wer sich für einen Platz auf den Wahllisten interessiert, erreicht Willi Ostermann mobil unter (0178) 3759821.

