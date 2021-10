Hagen

Nach etwa achtmonatiger Bauzeit ist diesen Monat die teilsanierte Sporthalle Hagen wieder in Betrieb gegangen. Die Stadt hat 600.000 Euro in Gebäude und Technik investiert. „Bauzeit und Bausumme blieben trotz coronabedingten Lieferschwierigkeiten im vorher geplanten Rahmen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Die Kinder der Grundschule Hagen haben die frisch sanierte Halle nun wieder in Beschlag genommen.

Das Innere der Sporthalle strahlt jetzt im neuen Glanz mit heller und moderner Optik. Die Sporthalle erhielt eine neue Alu-Paneel-Decke mit integrierter Strahlungsheizung und LED-Beleuchtung, einen neuen Sportboden, weitere Sportgeräteeinbauten und vier zusätzliche Außenwandlüfter.

Schulleiterin Grit Ludowig und die Hagener Grundschüler beim ersten Betreten der sanierten Turnhalle. Quelle: privat

Sämtliche Räume des Umkleidetraktes wurden entkernt und komplett saniert. Die abgehängten Decken wurden ausgetauscht. Umkleiden, Neben- und Abstellräume erhielten einen robusten, neuen Kautschukbelag. Wände wurden neu verputzt und gestrichen. Alle Innentüren wurden erneuert. Dusch- und WC-Räume erhielten zudem neue Fliesen.

Moderne Beleuchtung der Räume

Alle haustechnischen Anlagen, Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationen wurden erneuert. Die Armaturen der Duschen sind elektronisch steuerbar, Waschbecken und Urinale funktionieren jetzt über Annäherungselektronik. Die Beleuchtung der Räume wird über Präsenzmelder geregelt. Zur besseren Be- und Entlüftung der Dusch- und WC-Räume wurden im Dachbereich zusätzliche Einzellüfter eingebaut.

Alles neu. Auch die Umkleiden und Duschen strahlen wieder. Quelle: privat

Im Rahmen der Baumaßnahme wurde auch die Ausstattung auf Stand gebracht – Umkleidebänke, Schränke und Sportgeräte wurden ausgetauscht, erneuert oder repariert

Von Mario Moers