Neustadt

Erneut ist ein Senior in Neustadt Opfer eines Trickbetrugs geworden. Drei Betrüger hatten den 84-Jährigen mit Anrufen dazu gebracht hatten, ihnen über Monate Guthabenkarte zu kaufen – angeblich sollte er so an einem Gewinnspiel teilnehmen. Schließlich versuchten die Täter sogar, den 84-Jährigen zu einer Geldübergabe zu bewegen. Nur, weil ein Familienmitglied Verdacht schöpfte und die Polizei einschaltete, scheiterte die Aktion. Pamela Hoffmann, Kontaktbeamtin der Polizei in Neustadt, bittet bei dubiosen Anrufen: „Wenden Sie sich an uns.“

Im Sommer 2020 bekam der Senior den ersten Anruf. Er könne an einem Gewinnspiel der Bundesbank teilnehmen. Dafür müsse er lediglich in einen Supermarkt gehen, Onlinegutscheinkarten kaufen, wie es sie beispielsweise für Apple, Google Play oder Amazon gibt, und die Gutscheinnummern telefonisch übermitteln. Diese Nummern reichen aber aus, um online einzukaufen – das Geld war also weg.

Das Geld, behaupteten die Anrufer, werde bei der Bundesbank eingezahlt, der ältere Herr werde daraufhin seinen Gewinn erhalten. Mehrfach meldete sich das Trio – zwei Männer und eine Frau – mit diesem Anliegen, immer ging der Senior darauf ein. Er übermittelte so im Laufe der Zeit Guthabencodes im Wert von mehr als 1000 Euro. Erst als die Täter eine Summe im fünfstelligen Bereich anforderten und persönlich abholen wollten, setzte sich ein Familienmitglied mit der Polizei in Verbindung.

Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann rät zur Vorsicht - und hat Informationsbroschüren zu Trickbetrügern vorrätig. Quelle: Polizei

„Nehmen Sie keine Anrufe mit unbekannten Nummern an“, rät Hoffmann. Immer wieder komme es zu Betrugsversuchen – solchen wie dem vorliegenden Fall, dem sogenannten „Enkeltrick“ oder auch durch Täter, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Teilweise seien die Anwohner ganzer Straßenzüge in Neustadt angerufen worden, in anderen Fällen habe sie beobachtet, dass insbesondere Menschen, deren Namen auf ein gewisses Alter schließen lassen, in den Fokus von Betrügern geraten seien.

Nur rund 5 Prozent der Taten werden angezeigt

Hoffmanns Kollege Michael Huwald, Präventionsbeauftragter des Zentralen Kriminaldienstes Hannover, geht davon aus, dass nur zirka fünf Prozent der Taten angezeigt werden. 2020 habe die bei der Polizei verzeichnete Schadenshöhe in der Region Hannover bei rund 500.000 Euro gelegen. Die Scham, auf Betrüger hereingefallen zu sein, lasse viele vor einer Anzeige zurückschrecken.

Polizei rät: Taten anzeigen

Huwald räumt auch ein, dass in solchen wie dem vorliegenden Neustädter Fall die Chance auf Aufklärung sehr gering sei. Die Täter verkauften ihre Gutscheine üblicherweise über Onlineportale weiter, gern auch im asiatischen Raum. Zu einer Anzeige rät er dennoch allen Geschädigten. Nur so könne die Polizei die Bevölkerung gezielter warnen und Muster erkennen.

Polizei und Seniorenberater helfen weiter

Hoffmann bittet Neustädter, sich entweder mit ihr unter Telefon (05032) 9559185 in Verbindung zu setzen oder sich an die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt zu wenden. Margret Fiene, Telefon (05032) 916003, Ekka Lühring, Telefon (0174) 2934076, Jean-Claude Cousin-Sauer, E-Mail JCCousin@t-online.de und Klaus Schulz, Telefon (05032) 5301, würden mit Rat und Tat helfen.

Informationsmaterial zum Schutz vor Betrugsversuchen liegt zudem in der Polizeidienststelle zum Mitnehmen aus. Auch der Weiße Ring hat eine Broschüre zum Thema erstellt, die ebenfalls bei der Polizei erhältlich ist.

Von Beate Ney-Janßen