Neustadt

Ein Transportflugzeug der Bundeswehr vom Typ A400M ist am Dienstagnachmittag rund zwei Stunden über Neustadt gekreist. Obwohl Übungsflüge des Lufttransportgeschwaders 62 für die Menschen in der Umgebung des Fliegerhorstes Wunstorf zum Alltag gehören, verursachte die Situation Aufsehen. Schließlich waren am Montag drei Transporter von Wunstorf aus in Richtung Afghanistan und Usbekistan gestartet, um eine Luftbrücke einzurichten. Dabei hatte einer der Flieger ebenfalls stundenlang über der von den Taliban eroberten Hauptstadt kreisen müssen, bevor er landen konnte. Der Pilot musste warten, bis das Flugfeld wieder freigegeben war.

A400M kreist über Neustadt

Hintergrund für den regen Betrieb am Dienstagnachmittag war allerdings ein Ausbildungsflug, wie ein Sprecher des Lufttransportgeschwaders 62 auf Anfrage bestätigte. Die Maschine war gegen 13.15 Uhr am Wunstorfer Fliegerhorst gestartet. Dann nahm sie Kurs auf das Steinhuder Meer im Westen, flog direkt über Neustadt, Klein Heidorn und wieder das Steinhuder Meer. Etwa zehn Mal ging die Maschine in den Landeanflug auf den Fliegerhorst über, zog dann aber wieder an und startete durch.

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bei der Übung handelte es sich um den Abschlussflug des sogenannten Base Training der Piloten. Also um einen Ausbildungsflug, der in einem Rundkurs abgeleistet wird. 95 Prozent der Ausbildung für den A400M leisten die Anwärter aktuell im Flugsimulator ab. Bei den geplanten Abschlussflügen werden Runden im Luftraum über dem Stadtgebiet geflogen. Der Flug war eigentlich bereits für die vergangene Woche geplant.

Von Mario Moers, Manuel Behrens und Mirko Bartels