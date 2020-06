Auch bei Einheimischen beliebt: Tourist-Info soll auf Dauer erhalten bleiben

Neustadt

Aktuell sind insbesondere Informationen zum Thema Pilgern gefragt. Neustadts Tourist-Info an der Marktstraße hat auch dann gut zu tun, wenn die Ausflügler mal nicht allzu zahlreich in die Stadt und ans Steinhuder Meer strömen. Seit bald vier Jahren betreibt die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) die Infostelle in der Kernstadt. Bevor der zunächst auf fünf Jahre befristete Vertrag ausläuft, hat der Rat kürzlich beschlossen, die Anlaufstelle auf Dauer weiter zu betreiben.

Auch Neustädter informieren sich dort

Nicht nur Besucher der Stadt holen sich dort Informationen und Ausflugstipps, auch die Neustädter selbst versorgen sich mit Ideen und Kartenmaterial. Auch Veranstaltungshinweise sind dort zu haben. Gästeführungen, Einkaufstipps und Gastronomieangebote – all das interessiere auch die Neustädter selbst, berichtet die Stadtverwaltung in der entsprechenden Drucksache. „Besondere Nachfrage besteht nach verfügbarem Kartenmaterial“, heißt es. Überdies kämen vielfach Eltern, um sich über Angebote für Kinder zu informieren.

Anzeige

In der Kernstadt fehlen Übernachtungsmöglichkeiten

Die Buchungszahlen seien nicht mit denen in den anderen Tourist-Infos der SMT in Mardorf und Steinhude zu vergleichen. Das liege daran, dass an der Marktstraße vor allem Fahrradtouristen eintreffen, die beispielsweise auf dem Leine-Heide-Radweg unterwegs seien und kurzfristig ein Zimmer in Neustadt oder der direkten Umgebung suchten, heißt es. Daran fehlt es aktuell noch, auch wenn die Wirtschaftsförderung bemüht ist, die Bettenkapazität in der Kernstadt zu erhöhen.

Weitere NP+ Artikel

Der städtische Zuschuss für die Tourist-Info beträgt 60.000 Euro pro Jahr, darüber hinaus fallen noch 16.000 Euro Raumkosten an – die Information teilt sich die Räume mit der Wirtschaftsförderung.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze