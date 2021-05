Neustadt/Mariensee

Sie wollen Menschen für das Thema Lebensmittelverschwendung sensibilisieren: Schülerinnen und Schüler des Neustädter Gymnasiums haben dazu die Webseite www.rübenretten.de eingerichtet, auf der sie erklären, wie man seine Bilanz verbessert. Ein Tipp der Schülerinnen und Schüler ist dabei die App Too Good To Go, mit der Nutzer bei einigen Geschäften in Neustadt und Umgebung übrig Gebliebenes vor dem Wegwerfen retten können.

Problembewusstsein schaffen

Das Schülerprojekt sei aus einem Wettbewerb entstanden, welchen das niedersächsische Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft zum Thema gestartet habe, sagt Schüler Jaron Akkermann. Das Ziel sei, ein größeres Problembewusstsein zu schaffen. „Zur Verschwendung gehört ja auch der gesamte Arbeitsaufwand zur Herstellung dazu“, erklärt Amy Lee Büscher.

Die Ergebnisse ihrer Recherchen halten die Gymnasiasten des 9. bis 12. Jahrganges auf ihrer Webseite fest, tragen dort Fakten und Ratgeber zentral zusammen. „Meinen Freunden ist dadurch das Problem bewusster geworden“, berichtet Büscher. Die Gymnasiasten sprachen auch mit einigen Geschäftsinhabern in Neustadt über deren Bemühungen. Dass viele an die Tafel spenden und einige die App Too Good To Go verwenden, bewerten sie positiv – und hoffen, dass letztere in Zukunft noch mehr eingesetzt wird.

Sie wollen mit ihrer Aktion auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen: Die Schüler Amy Lee Büscher (von links), Jaron Akkermann und Maya Scholz vom Gymnasium Neustadt. Quelle: Privat

Moderner Lösungsansatz

Denn die Berliner Entwickler der App versprechen einen modernen Lösungsansatz im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Ihr Konzept richtet sich an Supermärkte, Bäckereien und Hotels: Wenn am Ende des Tages Lebensmittelüberschüsse oder unverkaufte Waren übrig bleiben, können App-Nutzer diese zum reduzierten Preis kaufen und abholen. Laut eigenen Angaben sind mehr als 7000 kleine und große Unternehmen dabei, darunter Nordsee und Edeka.

Inhalt ist eine Überraschung

In Neustadt und Umgebung sind derzeit das Café Knoll, Hartmann’s Kuchen, der Dorfladen Mariensee und die Brotmanufaktur Stadtländer, in Wunstorf die Bäckerei Ihr Brotkorb sowie Kochs Hofladen registriert. In Mariensee bereiteten sie pro Monat etwa 20 bis 25 Tüten vor, erzählt Nadja Bolte vom Ladenleitungs-Team. Es ist eine sprichwörtliche Wundertüte – was genau der Kunde am Ende bekommt, sieht er naturgemäß erst nach dem Abholen. „Viele sind freudig überrascht, wenn sie die prall gefüllten Tüten sehen“, sagt Bolte. Es sei schön, dass so eine weitere Möglichkeit geschaffen werde, um Lebensmittel zu verwerten.

Auch der Dorfladen Mariensee ist bei der App Too Good To Go registriert. Teamleitung Nadja Bolte zeigt, worüber sich der Nutzer an diesem Tag freuen darf. Quelle: Alexander Plöger

Nutzer allen Alters

Die Brotmanufaktur Stadtländer aus Walsrode verkauft jeden Freitag auf dem Neustädter Markt. Wenn etwas übrig bleibt, packt Mitarbeiter Maurice Stöhr es für die App-Nutzer ein: „Wir stellen nach Möglichkeit eine Mischung aus Broten, Brötchen und Kuchenware zusammen“, erzählt er. Nach Stöhrs Erfahrung besteht das Käuferklientel dabei keineswegs nur aus technikaffinen jungen Leuten: „Es sind Junge wie Alte, die die App benutzen“, sagt Stöhr.

„Möchte lokal einkaufen“

An diesem Freitag nimmt Moritz Plinke die zwei gepackten Tüten in Empfang. Der Neustädter hat über den Bekanntenkreis von dem Angebot erfahren und nutzt es seit einem Jahr regelmäßig. „Wir achten zuhause darauf, möglichst wenige Lebensmittel zu verschwenden“, erzählt er. Dazu kauften er und seine Frau zum Beispiel Lebensmittel mit beinahe oder bereits abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum. „Manche finden das eklig, aber tatsächlich ist das Allermeiste noch Wochen länger essbar“, so Plinke. Wichtig sei ihm zudem, lokal einzukaufen. Neben der Bäckerei bestelle er auch bei den anderen Geschäften vor Ort, die sich für die App registriert haben.

Von Alexander Plöger