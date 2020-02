Dringende Tumoroperation: Spenden sollen das Leben von Katze Walli retten

Rodewald

Walli ist eine kleine, zierliche Tigerkatze. Als sie im Dezember vergangenen Jahres zum Rodewalder Tierhilfeverein Glückskatzen kam, ließ sie sich noch nicht einmal streicheln. Seitdem hat sie sich an ihre Übergangsheimat gewöhnt. Damit es Walli auch weiterhin gut geht, ist der Verein auf Spenden angewiesen – denn die acht Monate alte Katze muss dringend operiert werden.

Operation als letzte Chance

Da die Katze lange Zeit sehr scheu auf Menschen reagiert hatte, blieb ein Tumor an ihrem Bauch lange unentdeckt. Als Walli dann zur Kastration eingefangen wurde, war der eigentlich gutartige Tumor in ihrer Milchdrüse bereits weit fortgeschritten. Üblicherweise wird die Erkrankung durch eine Hormontherapie oder eine Kastration bekämpft. In Wallis Fall ist durch den Fortschritt des Tumors allerdings ein chirurgischer Eingriff nötig, um ihr Leben zu retten.

Dabei drängt die Zeit. Denn es besteht die Gefahr, dass das Geschwulst platzt oder sich entzündet. „Die Operation wird schwierig“, sagt Heike Husmann, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins in Rodewald. Die Fachärzte in der Tierärztlichen Hochschule Hannover, in welcher der Eingriff durchgeführt werden soll, seien deswegen besorgt. Anlass dazu geben die Größe des Tumors und der zu erwartende hohe Blutverlust bei der Operation. Trotz der schwierigen Umstände sei die OP dennoch vermutlich Wallis einzige Chance.

Walli sucht neue Halter

„Danach wird sie eine gute und längere Nachversorgung brauchen und in der Klinik bleiben“, sagt Husmann. Für die Zeit danach sucht der Verein daher einen liebevollen Katzenhalter, der das zutrauliche Tier nach seiner Genesung aufnehmen möchte. Interessierte werden gebeten, sich unter Telefon (01525) 1 59 27 72 beim Tierschutzverein zu melden.

Wer den Verein mit Spenden für Wallis Operation und die Versorgung von vielen anderen Katzen unterstützen möchte, kann mit einer Überweisung auf das Konto DE4225 6900 0904 4111 6100 bei der Volksbank Nienburg tun. Weitere Informationen gibt es online auf glueckskatzen-rodewald.de.

Von Alexander Plöger