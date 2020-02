Theaterkreis holt My Fair Lady auf die Bühne

Neustadt

Mit „My Fair Lady“ bringt der Theater- und Konzertkreis ( TKK) Neustadt am Sonnabend, 15. Februar, von 20 Uhr an einen Klassiker ins Theater am Gymnasium, Gaußstraße 14. Weltbekannt wurde das Musical durch die oscarprämierte Filmadaption mit Audrey Hepburn.

Zusammenstoß zweier Welten

Kann ein einfaches Mädchen aus dem Londoner Armenviertel eine feine Dame der oberen Gesellschaft werden, nur durch Veränderung ihrer Sprache? Sprachprofessor Higgins wettet mit seinem Freund Oberst Pickering genau dies. Innerhalb von sechs Monaten will er der Blumenverkäuferin Eliza Doolittle ihren derben Straßenjargon austreiben und sie in eine vornehme Dame verwandeln. Aus dem Zusammenstoß zweier unterschiedlicher Welten entspinnt sich eine Geschichte voller Sozialsatire, innerer Konflikte und großer Träume. In den Hauptrollen spielen Birgit Niethammer und Egon Klauser vom Drei-Länder-Theater Inzlingen.

Premiere folgten fast 3000 weitere Aufführungen

Evergreens wie „Es grünt so grün“ verhalfen dem Musical nach der Premiere im Jahr 1956 schon in seiner ersten Broadway-Produktion zu fast 3000 Aufführungen. Charaktere wie der kauzige, gleichwohl charmante Professor Higgins und die zuweilen ruppige und doch sehr weibliche Eliza Doolittle begeistern Menschen bis heute weltweit.

Karten sind in der Vorverkaufsstelle des Theater- und Konzertkreises und in der Tourist-Info Neustadt, Marktstraße 5, im Online-Shop unter tkk-neustadt.de und bei der Buchhandlung Biermann, Rundeel 1, erhältlich. Der Eintritt kostet zwischen 24 und 29 Euro.

Von Alexander Plöger