VHS-Theatergruppe probt für neues Stück

Mit „ Mordstheater im Damenclub von Marquise Crossing“ probt die Theatergruppe der Volkshochschule Hannover-Land ( VHS) ihr neues Stück für die Spielzeit 2020. Es feiert am Sonnabend, 22. Februar, in der Aula des Gymnasiums Neustadt Premiere. Weitere Aufführungen sind am Sonnabend, 29. Februar, im Stadttheater Wunstorf, am Sonnabend, 7. März, im Forum der IGS Garbsen und am Sonnabend, 28. März, in der Aula des Gymnasiums Großburgwedel vorgesehen. Alle Vorstellungen beginnen um 20 Uhr.

Stück gibt Einblick in die Theaterwelt

Bettina Arlt hat das Buch von Patt Cook in die deutsche Fassung gebracht, Spielleiter Martin Bossert hat es für die Theatergruppe arrangiert. Das Stück nimmt die Zuschauer mit auf die unterhaltsame Suche nach einem geeigneten Bühnenwerk für den Damenclub und zeigt dem Publikum, dass dessen Planung alles andere als einfach ist. „Das Stück sprüht mit seinen originellen Charakteren vor Humor und verspricht neben viel Spannung auch einen Einblick in die Welt des Theaters“, teilt Bossert mit.

Heiße Probenphase beginnt

Aktuell befinden sich die zehn Darsteller in der wichtigsten Probenphase. Neben der Textarbeit steht die intensive Auseinandersetzung der Darsteller mit den jeweiligen Charakteren im Fokus. Dazu wurden in einem Workshop mit einer studierten Schauspielerin Rollenbiografien erarbeitet. Die meisten Mitwirkenden verfügen bereits über mehrjährige Bühnenerfahrung. Doch sie stellen auch fest, dass das Einstudieren der vielen unterschiedlichen Szenen sowie deren Zusammenspiel zu einem temporeichen Gesamtwerk ihre volle Konzentration und Energie erfordert. Die Deisterbühne Barsinghausen und die Laienspielgruppe Großenheidorn unterstützen die Gruppe mit Kostümen und dem Bühnenbild.

Karten für das Stück sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Sie kosten 12, ermäßigt 8 Euro. Karten sind beim Theater- und Konzertkreis Neustadt, Marktstraße 5, bei Wulfs Bücherbörse im Shopping Plaza Garbsen, bei der Buchhandlung Weber in der Langen Straße in Wunstorf, bei der VHS-Geschäftsstelle in Luthe sowie bei der Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2, in Burgwedel erhältlich.

