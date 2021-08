Neustadt

Der Theater- und Konzertkreis(TKK) startet in seine 75. Spielzeit. Für das Publikum gibt es wieder einmal viel zu lachen. Im Programm sind Komödien von renommierten Tourneetheatern und besondere musikalische Auftritte in der Schlosskonzert-Reihe. Es gibt Sonderveranstaltungen und die traditionellen Kindertheaterstücke. „Wir hoffen inständig auf eine bessere Saison, als es die vergangene war“, sagt Geschäftsführer Ernst Hahne. 2020 konnte der Verein wegen der Pandemieauflagen von geplanten 14 nur eine einzige Veranstaltung durchführen. Anfang Oktober startet die neue Spielzeit. Bis Mai wollen die Verantwortlichen ihrem Publikum einen bunten Strauß verschiedener Kulturangebote bieten.

Klassiker zum Saisonstart

Den Auftakt macht im Theater am Gymnasium am Sonnabend, 9. Oktober, ein Klassiker: William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ gilt vielen Besuchern als die Komödie überhaupt des englischen Autors. Seine Lustspiele und Tragödien gehören wohl zu den bedeutendsten Bühnenstücken der Weltliteratur – und sind vermutlich die am häufigsten aufgeführten und verfilmten Stücke überhaupt. Weitere Höhepunkte sind die persönliche Abba-Geschichte von Carolin Fortenbacher, „Abba macht glücklich“ (13. November, 20 Uhr, Gymnasium Neustadt) und die Komödie „Ein Traum von Hochzeit“ mit Grimme-Preisträger Bürger Lars Dietrich (7. Mai, 20 Uhr, Gymnasium Neustadt).

Alle Termine auf einen Blick Ein pralles Paket: Zwölf Veranstaltungen stehen auf dem neuen Programm des TKK, die Termine reichen von Oktober bis Mai: „Ein Sommernachtstraum“, Komödie von William Shakespeare, Theater im Gymnasium Neustadt, Sonnabend, 9. Oktober, 20 Uhr Carolin Fortenbacher – „ABBA macht glücklich“.Die Protagonistin präsentiert ihre ganz persönliche “Mamma Mia”-Geschichte, Theater im Gymnasium Neustadt, Sonnabend, 13. November, 20 Uhr. „Celine“, Komödie mit Starbesetzung von Maria Pacôme, Theater im Gymnasium Neustadt, Sonnabend, 20. November, 20 Uhr. „Benjamin Blümchen LIVE! – Weihnachten mit Törööö“, Theater im Gymnasium Neustadt, Freitag, 26. November, 9 Uhr „Die feisten – Nussschüsselblues“, Zwei-Mann-Song-Comedy vom Feinsten, Theater im Gymnasium Neustadt, Sonnabend, 27. November, 20 Uhr. „Die Schneekönigin“, Familienstück zur Weihnachtszeit nach Hans Christian Andersen, Theater im Gymnasium Neustadt, Dienstag, 30. November, 9 Uhr. „vocaldente – Das Weihnachtsprogramm“, eine weihnachtliche A-cappella-Reise um den Globus, Schloss Landestrost, Großer Saal, Neustadt, Sonntag, 5. Dezember, 17 Uhr. Musical-Evergreens 2022 – Die zweite Neustädter Musicalnacht, Theater im Gymnasium Neustadt, Sonnabend, 15. Januar, 20 Uhr. „Goodbye Lenin!“, Komödie von Bernd Lichtenberg nach dem gleichnamigen Film von Wolfgang Becker, Theater im Gymnasium Neustadt, Sonnabend, 22. Januar, 20 Uhr. „Milou & Flint – blau über grün“, eine musikalische Gedankenreise mit dem Hannoverschen Singer-Songwriter-Duo. Schloss Landestrost, Großer Saal, Neustadt, Sonntag, 6. Februar, 17 Uhr. „Kein Auskommen mit dem Einkommen“, Komödie mit Peter Millowitsch, Andrea Spatzek und Ensemble, Theater im Gymnasium Neustadt, Sonnabend, 26. Februar, 20 Uhr. „Ein Traum von Hochzeit“, Komödie von Robin Hawdon, mit Grimme-Preisträger Bürger Lars Dietrich. Theater im Gymnasium Neustadt, Sonnabend, 7. Mai, 20 Uhr. 

Zum zweiten Mal „Musical-Evergreens“ im Programm

Besonders freuen sich die Vorstandsmitglieder um Vorsitzende Anja Fabritz auf die zweite Sonderveranstaltung „Musical-Evergreens“ im Januar 2022. Bei diesem Konzertabend stehen erneut erfolgreiche Musicaldarsteller wie Ethan Freeman gemeinsam mit Nachwuchskünstlern auf der Bühne. Mit dabei sein sollen dann auch die beiden in Neustadt aufgewachsenen Sängerinnen Sophia Revilla (geborene Hüls) und Lena Hespe.

Weniger Schüler als in der Vergangenheit

„Eine weitere echte Herzensangelegenheit sind uns die Aufführungen für die jüngsten Besucher“, sagt Christine Nothbaum. „Wir würden uns wünschen, dass die Vorstellungen wieder mehr von Schülern aus dem Stadtgebiet besucht werden“, sagt sie. Die würden tatsächlich häufig ins Theater nach Hannover oder Nienburg fahren. „Dabei gibt es Kultur für Kinder eben auch bei uns.“ Wegen der rückläufigen Besucherzahlen habe man das Programm schon von drei auf zwei Stücke reduzieren müssen, sagt sie. Ein Bühnenstück mit dem Neustädter Vorzeige-Elefanten Benjamin Blümchen und der Klassiker „Die Schneekönigin“ stehen für die jungen Besucher auf der Agenda.

„Wir freuen uns, wieder ein abwechslungsreiches Programm mit einer großen Bandbreite auf die Beine gestellt zu haben“, sagt die Vorsitzende Fabritz. Ab sofort können auch neue Abonnements für die fünf Theatervorstellungen in der Vorverkaufsstelle abgeschlossen werden. „Beim Abschluss eines Abos hat der Abonnent immer denselben Sitzplatz bei den Vorstellungen und spart zudem noch gegenüber dem Ticketpreis im freien Verkauf“, sagt Geschäftsführer Hahne. Die Preise habe man trotz der außergewöhnlichen Belastungen auch in diesem Jahr stabil halten können, sagt er. Das komplette Programm ist auf der Homepage www.tkk-neustadt.de hinterlegt.

Karten gibt es an der Vorverkaufsstelle

Tickets für alle Veranstaltungen gibt an der TKK-Vorverkaufsstelle, Marktstraße 5 (Tourist-Info), die dienstags und donnerstags, 15 bis 18 Uhr und freitags 9 bis 11 Uhr, öffnet. Für Nachfragen zum Abonnement steht die Mitarbeiterin dort ebenfalls zur Verfügung. Bei einigen Terminen handelt es sich um Ersatzveranstaltungen. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Besucher können mit diesen ohne Weiteres die jeweiligen Veranstaltungen besuchen.

Von Mirko Bartels