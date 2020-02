Neue 4G-Station versorgt Mardorf mit schnellem Internet

Mardorf

Internetnutzer, die im Mobilfunknetz des Anbieters O2 surfen, haben in Mardorf ab sofort schnelleres mobiles Netz. Das Unternehmen Telefónica Deutschland hat im Ort eine neuen LTE-Station aufgebaut und Ende Januar in Betrieb genommen. Neben der 2- und 3G-Technologie gibt es am nördlichen Ufer des Steinhuder Meeres nun auch 4G (LTE). Das Streamen von Videos, die Qualität von Sprachanrufen oder die Nutzung von Social-Media-Apps wie Facebook und Instagram soll dank der neuen Station deutlich besser funktionieren, teilte das Unternehmen mit.

Weitere LTE-Stationen im Neustädter Land geplant

„Die LTE-Station versorgt mehrere Tausend Einwohner sowie die ansässigen Unternehmen und Betriebe in einem Umkreis von rund fünf bis zehn Kilometern“, sagte Telefónica-Sprecher Florian Streicher auf Anfrage. Zuletzt hatte das Unternehmen einige neue Stationen im Neustädter Land errichte, etwa in Neustadt, Steinhude, Eilvese, Schneeren, Frielingen und Poggenhagen. Weitere sollen Folgen. Wo genau, wollte Telefónica noch nicht verraten. Im Dezember hatte bereits das Konkurrenzunternehmen Vodafone eine LTE-Antenne in Madorf in Betrieb genommen.

„Zukunftssicher aufgestellt“

„Der LTE-Standard wird in den kommenden Jahren weiterhin das Rückgrat der bundesweiten Mobilfunkinfrastruktur bilden. Neustadt ist damit zukunftssicher aufgestellt“, teilte Telefónica mit. Außerdem sollen die neuen Masten problemlos für die nächste Mobilfunkgeneration 5G umgerüstet werden können. 5G verspricht intelligente Lösungen bei der Digitalisierung in Unternehmen und Haushalten.

Von Manuel Behrens