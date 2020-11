Neustadt

Thomas Thürkau hat Erfahrung im Kämpfen. Der 62-jährige war Europameister im Taekwondo, ist Trainer für Kickboxen und den Anti-Terror-Kampf. Doch dieser Tage hat der Betreiber der über Neustadt hinaus bekannten Kampfsportschule Team Thürkau einen Gegner, den er noch nicht recht zu nehmen weiß – das Ringen um die Corona-Hilfen.

Mietschulden als Pandemiefolge

Thomas Thürkau vor der derzeitigen Trainigsstätte der Kampfsportschule im Gewerbegebiet-Ost. In Folge der Corona-Krise kann der Verein die Miete aus eigener Kraft nicht viel länger stemmen. Quelle: Mario Moers

Seit der Verein im Frühjahr – wie alle Sportstätten und Fitnesscenter – den Betrieb für mehrere Monate einstellen musste, sind viele Mitglieder abgesprungen. Von rund 120 Mitglieder sind 80 geblieben. Fehlende Beiträge sind die Folge. Inzwischen ist es dem Verein nun nicht mehr möglich, die Miete der Trainingsräume in vollem Umfang zu zahlen. „Wir tun alles was wir können, aber irgendwann muss ich die Notbremse ziehen“, sagt Thürkau. Die Lage ist ernst. Wenn der Verein nicht bald eine Lösung findet, müssten sie die Räume im Gewerbegebiet-Ost wohl irgendwann aufgeben. Und die staatlichen Corona-Hilfen? Um die habe sich der seit 1998 in Neustadt ansässige Verein sofort bemüht, allerdings vergeblich. „Voraussetzung für die Hilfsgelder des Landes ist eine Mitgliedschaft im Landessportbund. Das sind wir aber nicht, weil es für uns als kleiner Verein immer sehr teuer schien“, sagt Thürkau. Unterstützung ist von dieser Seite also nicht zu erwarten.

In der Not wandte Thürkau sich an die Politik vor der Haustür, den Ortsrat der Kernstadt. Dort landete ein Antrag auf der Tagesordnung, in dem der Verein um Mietbeihilfe von der Kommune bittet. 500 Euro Zuschuss im Monat über ein Jahr würden den Betrieb langfristig sichern. Doch der Ortsrat musste dem Antragsteller absagen. Zwar gibt es im Haushalt einen Fördertopf, der 15.000 Euro für besondere Ausgaben im Bereich der Kultur- und Sportarbeit bereitstellt. Doch erlaubt der keine langfristige Förderung laufender Kosten – und nicht in der Höhe.

Ein Einzelfall?

Vor der coronabedingten Schließung trainierten rund 70 Kinder in der Kampfsportschule Thürkau. Viele sind abgesprungen, jetzt fehlen diese Beiträge um die Miete zu zahlen. Quelle: Mario Moers

Es ist das unglückliche Zusammenspielt der versäumten Mitgliedschaft in dem Sportbund und der unvorhersehbaren Pandemie, die dem Verein nun zum Verhängnis geworden ist. Ein Einzelfall? Eine Umfrage des Sportrings Neustadt unter den 42 Mitgliedsvereinen ergab laut dem Vorsitzenden Manfred Oelkers, dass bisher lediglich drei Vereine die Corona-Hilfen des Landes in Anspruch genommen haben. Zwischen 1500 und 4500 Euro wurden benötigt. „Wir können keinen großen Druck auf die Sportvereine feststellen“, sagt Oelkers. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine Umfrage des Kulturnetzwerks zu der Frage, wo der Schuh in der Krise drückt. „Es gab keine nennenswerten Rückmeldungen“, sagt die Vorsitzende Anja Sternbeck. Sie geht davon aus, dass auch Kulturinitiativen und Vereine im Fall der Fälle zuerst Hilfen bei Bund und Land beantragt hätten. Gleichwohl befürwortet sie einen Vorstoß der SPD-Ratsfraktion. Die hatte bereits im Frühjahr einen städtischen „Härte- und Notfallfonds“ vorgeschlagen, der inzwischen auf gutem Kurs ist, realisiert zu werden.

Zwei Kickboxerinnen des Team Thürkau in Aktion. (Archiv) Quelle: Christian Hanke

Bekommt Neustadt einen Corona-Hilfsfond?

„Wir wollen auch als Kommune Hilfe anbieten. Uns ist wichtig, niemanden im Regen stehen zu lassen“, sagt der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Harald Baumann. 20.000 Euro sind für den Topf vorgesehen. Es ist Geld, dass eigentlich für die Schülerbeförderung im Haushalt vorgesehen war, aufgrund der coronabedingten langen Schulschließungen aber nicht benötigt wird. Zugute kommen soll es gemeinnützigen Vereinen, Institutionen und Kulturschaffenden, die durch die Corona-Krise in einen finanziellen Engpass geraten sind. Im Dezember stimmt der Rat über den Antrag ab, der im Kulturausschuss bereits parteiübergreifend Anklang gefunden hat. „Wir müssen dann sehen, wie es angenommen wird“, sagt Baumann.

Xudedan Farzov vom Kickbox-Team Thürkau übt mit Kindern seinen Sport. (Archiv) Quelle: Kathrin Götze

„Eine Spende würde helfen“

Ob der Notfall Fonds für den Kampfsportverein im Gewerbegebiet vielleicht die Hilfe ist, die er braucht, bleibt abzuwarten. „Durch die umfangreiche personalintensive Prüfung können Anträge nicht zeitnah beschieden werden“, heißt es bereits in der Vorlage für den Corona-Fond. Thomas Thürkau schätzt, dass es ungefähr ein Jahr dauern wird, bis wieder genügend neue Mitglieder an Bord sind, um die Miete voll zu zahlen.

Das ist der Verein Team Thürkau Das Team Thürkau, offiziell Vereinigte Kampfkünste International e.V., ist ein gemeinnütziger Kampfsportverein in Neustadt. Zu den beliebtesten Angeboten zählen das Fitnessboxen, aber auch die Kickbox- und Taekwondo-Kurse für Kinder sind gut besucht. Hervorgegangen ist der Verein aus einer Kampfsport-Mannschaft, zu der auch der ehemalige Deutsche Meister im K1-Kickboxen Kim Leinz aus Luttmersen gehörte. Viele Jahre veranstaltete der Verein die Kickbox-Veranstaltung „Days of Destruction“ in der KGS-Turnhalle. Dort wurden auch Deutsche Meisterschaften ausgetragen. Der Verein kooperierte auch mit mehreren Neustädter Schulen, bot dort etwa Kickbox-Kurse für Grundschüler an.

Eine ganze Monatsmiete hat ihm sein Vermieter bereits erlassen. Doch die Rückstände summieren sich. „Ich verstehe die Situation und möchte ja auch, dass der Verein bleibt. Aber irgendwann müssen wir das aufrechnen“, sagt der Vermieter. Thomas Thürkau bleibt Kämpfer, bittet aber auch um Hilfe. „Eine Spende könnte uns gerade auch unheimlich helfen“, sagt er.

Von Mario Moers