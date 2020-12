Neustadt

Vier Taschendiebstähle haben Neustädter jetzt der Polizei gemeldet – alle haben sich am Freitag, 4. Dezember, beim Einkaufen zugetragen. Bereits am Morgen zwischen 9 und 10 Uhr traf es einen 80-jährigen Mann, vermutlich auf dem Wochenmarkt. Er hatte sein Portemonnaie in der linken Gesäßtasche getragen, bis es offenbar entwendet wurde. Eine 57-jährige Frau erwischte es gegen 15 Uhr im Lidl-Markt. Dort stahlen Unbekannte ihre Geldbörse aus einer Umhängetasche im Einkaufswagen. Zwischen 15.45 und 16 Uhr wurde, ebenfalls bei Lidl, einem 79-jährigen Mann die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Beim Besuch im Aldi am Rudolf-Diesel-Ring vermisste eine 67-jährige Frau ihre Geldbörse, die sie ebenfalls in einer Einkaufstasche gelassen hatte.

Polizei rät zur Vorsicht

Wer einen dieser Diebstähle (oder einen anderen) beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05032) 9559115 zu melden. Die Beamten appellieren an die Kunden, es den Dieben auch nicht zu leicht zu machen. Sie raten dazu, Geld, Kreditkarten und Papiere am besten in verschiedenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Hand- und Umhängetaschen sollte man geschlossen vor sich tragen oder unter den Arm klemmen und nicht unbeaufsichtigt lassen, Pinnummern auswendig lernen und nicht auf einem Zettel zusammen mit den zugehörigen Karten im Portemonnaie aufbewahren.

Von Kathrin Götze