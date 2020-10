Neustadt

„Da zählt jeder Euro.“ Nadja Pahl weiß, wie es ist, wenn das Geld so knapp ist, dass eine Tafel zur willkommenen Hilfe wird. Nun möchte sie die Neustädter Tafel unterstützen, indem sie Masken für deren Kunden sammelt.

Sie hat es etliche Male beobachtet: Die Menschen, die sich offensichtlich keinen zweiten Mund-Nasen-Schutz leisten können. Die mit zerrissenen oder verschmutzten Masken unterwegs sind. Weil sie nicht das Geld für einen zweiten Mund-Nasen-Schutz haben. Das, meint Nadja Pahl, werde nun mit den verschärften Regeln ein noch größeres Problem. Sie befürchtet, dass Masken wieder knapp werden. Und dass die Preise erneut in die Höhe schnellen. Deswegen hat sie in der Facebook-Gruppe „Bürger der Stadt Neustadt am Rübenberge“ einen Aufruf gestartet: „Wer spendet Masken für die Tafel?“

64 gespendete Masken nach einem Tag

Bereits einen Tag nach ihrer Anfrage hat sie 64 Masken bekommen. Für Erwachsene, für Kinder, mal schlicht weiß, mal auch mit wimmelnden Elefanten oder blühenden Rosen. Das ist aber noch nicht alles. Weitere Spenden wird ihr Lebensgefährte Danny Pellart abholen, er hat schon eine Adressenliste. „Die Resonanz ist großartig“, sagt Pahl. Die erste Lieferung will die Neustädterin am kommenden Montag zur Tafel bringen.

Darauf freut sich deren Leiterin, Ulla Paczkowski, bereits. Masken konnte sie ihren Kunden bislang noch nicht anbieten, hat aber ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass sie eine sinnvolle Ergänzung in ihrem Sortiment sein können.

Der Wert eines Laibs Brot

Die Motivation von Pahl liegt in ihrer eigenen Geschichte. Vor Jahren habe sie die Tafel in Hannover in Anspruch genommen, erzählt sie. Sie habe damals einen Partner gehabt, der alles Geld durchbrachte. Seitdem weiß sie, wie sehr ein Laib Brot oder eine Packung Wurst helfen können. Lange habe sie sich nicht entschließen können, zur Tafel zu gehen, es dann aber doch getan. Und sie ist der Initiative bis heute dankbar. „Es kann jeden treffen“, sagt sie. Von der Hilfe, die sie damals bekommen hat, möchte sie nun etwas zurückgeben.

Wer ebenfalls Masken spenden möchte, kann Nadja Pahl eine Nachricht über ihren Facebook-Account senden oder sie telefonisch unter der Nummer (01 74) 2 14 65 75 erreichen.

Von Beate Ney-Janßen